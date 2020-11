Če ne zmorete pomagati finančno, lahko to storite z dobro mislijo

Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, verjame v dobroto. Kot pravi, je prav vsak lahko dober človek. In ker je letošnja situacija marsikatero družino pahnila v stisko, je še toliko pomembnejše, da stopimo skupaj in naredimo nekaj dobrega za sočloveka. Vsak, ki bi želel pomagati družinam v stiski, pa tega finančno ne zmore, lahko pomaga z dobro mislijo, pravi. Včasih je namreč že lepa misel dovolj, da nekdo, ki se je znašel v težki situaciji, zagleda luč na koncu predora.

In tudi zato je v okviru programa Veriga dobrih ljudi nastala akcija #MislimNate, ki jo je podprlo tudi nekaj prepoznavnih Slovenk in Slovencev, med njimi tudi Jani Muhič in Nuša Lesar.