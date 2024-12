Decembrska akcija: visoki stroški ogrevanja, številni pa na pragu revščine

Tudi zaradi neurejene stanovanjske politike, pomanjkanja stanovanj in visokih najemnin, se marsikdo komaj prebije iz meseca v mesec. Zimski čas je še posebej težak, saj so stroški ogrevanja za ljudi v stiski pogosto previsoki. Nekateri živijo celo v hladnih domovih. V Zvezi Anita Ogulin in ZPM so zato letošnjo decembrsko oziroma novoletno kampanjo namenili ozaveščanju javnosti o energetski revščini. V okviru akcije zbirajo sredstva za ljudi, ki zaradi visokih položnic živijo v mrazu.