Delala je po 14 ur, v času epidemije jo je delodajalec odpustil – in to v času bolniškega staleža

Mamico samohranilko, z najstniško hčerjo, je v času epidemije doletel najhujši možni scenarij pri izgubi službe. Več let je bila vodja restavracij. 20 let dela v gostinstvu. Panoga, ki jo je pandemija daleč najbolj prizadela. "Pomagala sem odprtju in uspešnemu poslovanju restavracij v Ljubljani, konec lanskega leta sem začela z novo verigo v stari Ljubljani in konec februarja smo že poslovali s pozitivno nulo," pripoveduje. Nato je začel pustošiti virus. Sredi marca se je zgodil popoln zastoj. "Niso nam povedali, kaj bo, dobesedno so nam rekli, naj zaklenemo in gremo domov, minilo je tri mesece, delodajalec se je odločal, kaj bi, in se je odločil, da rajši zapre."

Dal jo je na začasno čakanje na delo. Iz meseca v mesec ji je nakazoval manj denarja – prvi mesec 400 evrov, drugi mesec 300 evrov. Prenehala je plačevati položnice in najemnino. Povrh vsega so se začele še težave z zdravjem. Bolečine, ki jih je v času dela ignorirala, so postajale vse glasnejše. Zdaj je končno imela čas, da gre k zdravniku. "Delali smo z bronhitisi, z vnetimi ledvicami, po Hasapu noben ne sme delati bolan, kako ne boš delal ... Če manjkaš en dan, še lahko notri prineseš, gostinec si lahko privošči do tri dni, da je bolan."