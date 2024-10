Delovna aktivnost danes ne zagotavlja več dostojnega življenja

Svetovni dan hrane nas opominja na pravico vsakega človeka do zadostne in kakovostne prehrane. Kljub temu pa v Zvezi Anita Ogulin še vedno opažajo, da si veliko ljudi ne more privoščiti niti najosnovnejših izdelkov.

Tveganju revščine v Sloveniji je bilo v letu 2023 izpostavljenih 264.000 oseb, kažejo podatki statističnega urada. "Predstavljajte si družino, ki vsak mesec znova stoji pred isto dilemo: ali kupiti hrano ali pa plačati račun za elektriko? To je realnost, s katero se sooča vse več družin. Rast cen in visoke najemnine, ki jih narekuje neurejena stanovanjska politika, stiskajo že tako šibke družinske proračune. Ko se zgodi še kakšen nepričakovan izdatek, kot je na primer nakup šolskih potrebščin, je to kot strela z jasnega. Takrat se stiske toliko poglobijo, da je njihovo reševanje še težje, kot bi bilo sicer," je pojasnila Živa Logar , koordinatorka humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi.

Humanitarni program Botrstvo v Sloveniji z rednim mesečnim prispevkom otrokom nudi možnost, da so vključeni v obšolske dejavnosti. Te so izredno pomembne za zdrav razvoj otroka – ne samo fizični, pač pa tudi psihološki.

Ob teh dveh pomembnih dnevih zato želijo poudariti, da se revščina ne kaže zgolj v pomanjkanju materialnih dobrin ali v raztrganih oblačilih, ampak ima mnogo skritih obrazov. Je večplastna in z njo je močno prežeto vsakdanje življenje, njen pokazatelj je tudi socialna izključenost, ko se posamezniki in družine zaradi finančnih omejitev umikajo iz družbenih aktivnosti, kot so šport, kultura ali izobraževanje, kar jih potiska na rob družbe.

Zveza Anita Ogulin ob svetovnem dnevu hrane in mednarodnem dnevu boja proti revščini izpostavlja, da mnoge ovira občutek sramu, ko pride do iskanja podpore. Zaposleni posamezniki se počutijo nemočne in težko sprejmejo dejstvo, da so v stiski. Ta občutek nemoči jih pogosto odvrne od pravočasnega iskanja pomoči, kar lahko njihove težave še podaljša.

Mama dveh otrok, ki sta vključena v program Botrstvo v Sloveniji, priznava: "Šele zdaj sem končno zbrala pogum, da pošljem prošnjo za vključitev. Bilo mi je neprijetno, da sem se znašla v takšni situaciji in da nekoga prosim za pomoč – finančno pomoč. Vendar je prišlo tako daleč, da sem primorana to storiti. Odločila sem se, da storim ta korak, saj gre za moja otroka, ki ju imam neizmerno rada in bom zanju naredila vse, kar je v moji moči."

Naj bosta ta dva dneva opomin na naše skupne odgovornosti in na odgovornost države, da ustvarijo celovit pristop k reševanju posameznih problematik. Vzpostavitev medresorske skupine za boj proti revščini, ki bi s predstavniki pristojnega ministrstva ter humanitarnih in nevladnih organizacij skrbela za odpravo sistemskih anomalij, bi bila eden izmed prvih korakov v pravo smer, so prepričani na Zvezi.