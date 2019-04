Desetletnika v šoli zbadajo, ker je reven: 'Zmerjali so ga s klošarjem'

Da bi fantka, ki hodi šele v četrti razred osnovne šole zaščitili pred še hujšim zbadanjem, smo povsem zakrili idenitito njegove mame. Čeprav boste v zgornjem videu videli le njeno senco, je njena pripoved pretresljiva: "V šoli so ga zmerjali s klošarjem /.../da je smrduh." Že spomin na krutost mamo povsem zlomi ...

Dokler ni posredovala so dečka zmerjali samo zato, ker je družina revna. "Je rekel, glej mami jaz imam včasih res dosti poslušanja, kako se samo med sabo hvalijo, koliko ima kdo."

"Če v primerih nasilja nihče ne posreduje, sploh učitelji in starši, je škoda lahko nepopravljiva,"opozarja družinski terapevt Andrej Omulec. "Včasih kateri od otrok reče, da bi se kar ubil in je to treba jemati skrajno resno, saj otroci še nimajo izoblikovanega tega notranjega občutka za smrt in se to tudi lahko zgodi."

Spoznanje, da je druženje z vrstniki lahko tudi drugačno, je za dečka prišlo, ko je en teden preživel na smučanju v Kranjski Gori in tam užival z novimi prijatelji. Povsem potrt je bil, da mora nazaj v šolo. "Je rekel, da mu je tako hudo, ker mu je bilo tako fino gor. In, da se v enem tednu ni en otrok pohvalil kako ima dobre igrače, koliko ima on več kot en drug."

"Saj ne gledajo vsi isto na tebe, da je s tabo nekaj narobe, in ti dajo občutek, da si normalen, da si na nek način sprejet," pravi družinski terapevt.

Z Verigo dobrih ljudi lahko naredimo dvoje: poskrbimo, da bodo razlike med otroci manjše in drugič, da boste o tem morda govorili tudi doma.