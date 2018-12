Direktor SŽ: Božični ekspres je bil le kamenček v mozaiku

Za prevoz s posebnim, kar 100 let starim muzejskim vlakom, ki je prava turistična atrakcija, so poskrbele Slovenske železnice.

"Glede na to, da zadnje čase zelo dobro poslujemo, je prav, da nekaj od tega tudi vrnemo, sploh tistim, ki so te pomoči potrebni. Mislim, da je Veriga dobrih ljudi ena zelo humana poteza in da je železnica v tem delu lahko stabilen partner. Glede na podatke, koliko družin in otrok živi na neki meji ali v slabih razmerah, je prav, da čim več podjetij in posameznikov, ki lahko, pristopi k temu projektu in vsaj delno ublaži stisko teh ljudi," pojasnjuje generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Kot pravi, se za sodelovanje pri projektu Veriga dobrih ljudi niso odločili iz promocijskih razlogov, saj mora biti dobrodelnost iskrena. "Tukaj ni šlo za nek PR ali neko javno podobo, v preteklosti smo pri takšnih akcijah že sodelovali in tudi v prihodnosti se sam želim še bolj angažirati na tem področju. To je bil le en kamenček v mozaiku."

Tako je Mes Aniti Ogulin, predsednici Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, že zagotovil, da bodo tako on kot Slovenske železnice pri njihovih dobrodelnih akcijah pomagali še več, če bodo le lahko. "Ta vlak je bil samo začetek. Z neko relativno skromno gesto smo osrečili ogromno otrok. In če neka taka mala gesta otrokom pomeni tako veliko, sem prepričan, da lahko vsi skupaj naredimo še veliko več."

Na vprašanje, ali je družbena odgovornost prioriteta njegovega vodenja železnic, je Mes odvrnil, da do zdaj ni bila, saj so morali najprej poskrbeti za to, da železnice dobro poslujejo. "Če imaš sam težave, si tega, da sodeluješ in pomagaš drugim, niti ne moreš privoščiti. Priti moraš do neke točke, ko lahko. Družbena odgovornost nam je bila do zdaj zelo pomembna stvar, ni pa bila prioriteta. V prihodnosti pa se bodo tudi naše prioritete nekoliko spremenile. Zagotovo bomo nadaljevali z dobrodelnostjo. Tudi znotraj železnic smo za tiste, ki imajo najnižje dohodke, in njihove otroke uvedli štipendije. Na več načinov se trudimo, da bi jim ublažili stisko, in strošek, ki je namenjen otrokom, vsaj delno sofinancirali."

Poglobljen intervju z Dušanom Mesom o poslovanju Slovenskih železnic, težavah, s katerimi so se soočali v preteklosti, zloglasnem sporu s sindikati, težko pričakovani modernizaciji in izzivih prihodnosti, si boste lahko prebrali v naslednjih dneh.

Tukaj pa si lahko pogledate, koliko veselja je božični ekspres prinesel otrokom, ki jih je bolj kot Božiček na vlaku zanimala človeška ribica v Postojnski jami!