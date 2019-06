'Štedil je pri hrani. Zaužil jo je le vsak drugi ali tretji dan'

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka ..., ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni beleži v dnevniku za našo spletno stran.

Bližajo se poletne počitnice. Nanje se vsako leto zares zavzeto pripravljamo že vse od februarja naprej. Izobražujemo in usposabljamo spremljevalce otrok, urejamo počitniške domove in pripravljamo programe. Vse to in še več, da bi otrokom pričarali zares tisto kar potrebujejo v varnem, spodbudnem, urejenem okolju. Tako na morju kot v gorah, pa tudi kjer potekajo počitniška varstva, izleti in potovanja. Počitniški programi so izredno bogati in seveda zahtevni in odgovorni za vsakega izmed nas. Zares prav vsakega otroka sprejmemo, spremljamo in obravnavamo, kot da smo mu starši. Za čas ko smo skupaj postane preprosto naš. Vsako leto pa se pojavljajo težave pri umeščanju otrok v izmene, saj se mesta hitro polnijo. Veliko jih napolnimo z otroki, ki potrebujejo spodbude, odmik od doma in, ki jim starši ne zmorejo omogočiti počitnic z vrstniki – sami pa tudi ne zmorejo vsaj nekaj dni oddiha. S sodelavkami se trudimo urediti ustrezen termin in destinacijo tudi za tiste otroke, kjer starši vztrajajo – da jih umestimo v prepolno izmeno. Predlagamo umestitev v druge izmene in lokacije, vendar žal prepogosto naletimo na nerazumevanje.

Medtem telefon zvoni in zazvoni, ne utegnem se oglašati. Na hodniku me ustavi mamica. Pojasnjuje stisko, ki je zares velika, še preden jo povabim v pisarno. Zasebni najemodajalec jo meče na cesto skupaj z otroki, ker prodaja stanovanje. Gospa nima prav nobene socialne mreže, sorodnikov, nikogar.

Ko najdemo zasilno rešitev – mi sodelavka izroči telefon. Sogovornik je razburjen, saj so se po že pred dvema letoma uspešno zaključeni zadevi, znova znašli v situaciji, ki je ne zmorejo reševati sami. Preti jim izvršba. Zgodba pa je zapletena, povezana z družinsko zapuščino. Otroci so po smrti staršev podedovali tudi dolgove, ki so bremenili nepremičnino. S pro bono odvetniško pomočjo Nine Zidar Klemenčič– več kot 3.000 jih je rešila, smo jim ohranili streho nad glavo in jim pomagali, da so zmogli znova zaživeti brez dodatnih bremen. Pa je povsem nepričakovano padlo nanje novo breme preteklosti. V reševanje vključimo pravno pomoč.