Ugasnilo je upanje v lepše življenje

Plan dneva, ki nastaja vsako jutro ob Savi, se spreminja takoj, ko sedem pred računalnik. Berem in ne morem zadržati solz. Dolgo in presunljivo pismo je zjutraj napisala mamica iz severnega predela naše dežele, ki izgublja boj z boleznijo. Vsa trenutna občutja in strahove, predvsem pa fizične bolečine in nemoč, je ubesedila v srce parajoče besede slovesa. Večkrat prekinem branje. V mislih se vračam v čas, ko sem se spoznala z njeno tako zelo žalostno zgodbo prikrajšanosti, socialnega izključevanja tragedije, bolezni in silovite revščine. Vanjo smo takoj vstopili kar se je le dalo celostno. In jo tudi uspešno reševali. Mamica je izjemno sodelovala, kljub rešitvi nekaterih problemov pa ji zdravja ne moremo vrniti. Na koliko strani smo se obrnili, da bi ji vsaj ustavili silovito napredovanje zahrbtne bolezni. Nekaj mi pravi, da moram takoj k njej.

Poletni čas tudi sodelavce ZPM Ljubljana Moste Polje tako zelo zaposli, da pisarniške prostore zapuščajo celo pod večer. Včasih pod večer smo vsi skupaj kot duhovi v tej stavbi, ko hitimo drug mimo drugega. Nikoli pa nismo sami. Z nami so vselej naši uporabniki in naši otroci. Zanje se trudimo vsak dan in jim po svojih najboljših močeh poskušamo pomagati, predvsem pa jih opolnomočiti in pripraviti, da nadaljujejo svojo življenjsko pot brez naše pomoči.