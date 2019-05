Dnevnik Anite Ogulin

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka ... ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni beleži v dnevniku za našo spletno stran, ki ga bosta lahko brali vsako nedeljo.

Pripravim kavo, pridruži se mi mož. In že sva z našim kosmatincem Blackom ob Savi. Spremljajo me vrane. Vsako jutri me pričakajo, da jih malce razvajam. Nato me pozdravi velik, vendar tako prijazen pes, ki sameva ob čuvanju skladišča nekega gradbinca. Tudi njega vsako jutro pozdravim z majhnim priboljškom. Z Blackom nadaljujeva pot, medtem pa v mislih organiziram dan in obveznosti ter odlagam probleme in okrepim dušo in telo za potek dneva. Dnevi niso nikoli, prav nikoli, enaki prejšnjemu, pa tudi naslednjemu ne. Ko se vrneva, grem pod tuš in hitim z gospodinjskimi opravili, da dom zapustim urejen.

Okrog desete ure dopoldne pridem na Zvezo prijateljev mladine v Moste. Ob sredah, če je le mogoče nimam terena po Sloveniji, ker prihajajo starši v zares izjemnih stiskah od vsepovsod. Prihajajo po moč. Moč in upanje, da z se vso podporo projekta Veriga dobrih ljudi, ki ga sestavljamo z ekipo čudovitih mladih sodelavcev in strokovnjakov ZPM Ljubljana Moste-Polje, pa hvaležno podporo vodstva in ekipe POP TV ustvarjamo zato, da bi družinam v Sloveniji pomagali iz nepredstavljivih stisk na pot dostojnega življenja.

Nisem še uspela do pisarne, ki si jo delim s sodelavko Doris, že me na hodniku čaka mamica iz Koroške. Sama s tremi dekleti se je zaradi hude poškodbe, ki ji je preprečila delo, pogreznila tudi v druge težave. Grozi ji deložacija, ne zmore sprotnih plačil, odnos z večjima hčerkama je slab. Gospa se dobro zaveda svojih težav, odlično jih zna opredeliti, vidi izhod iz njih, vendar ne zmore več zadev urejati sama. Triaža slišanih problemov je narekovala program rešitev. Gospa je zelo pripravljena na sodelovanje in verjamem, da ji bomo s skupnimi močmi v Verigi dobrih ljudi pomagali.

Ne uspem si oddahniti, že je pred nami druga zgodba mamice štirih otrok. Najmlajši ima komaj štiri mesece. Njene težave so dolgoletne, največji otrok, ki ima že 12 let, grozi s samomorom in odklanja stik z očetom. Če mama upošteva željo otroka, pa ga ne more odpeljati na stike, jo oče otroka prijavi. In ima ogromno izvršb in kazni. Sama je po zadnjem porodu doživela poporodno depresijo in ne zmore kontrolirati stanja. Gre za zares težko zgodbo, ki potrebuje nujno sodelovanje CSD.