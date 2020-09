Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka ..., ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni beleži v dnevniku za našo spletno stran, ki ga boste lahko brali vsako nedeljo.

Oba z možem sta se po končani šoli zaposlila in začela varčevati za nov dom. Po dedkovi smrti so v njegovi hiši, ki je bila že predvidena za rušenje, skupaj z otroki uredili začasno bivališče in v neposredni bližini začeli zidati hišo. Starša sta najela manjši kredit in vse proste ure namenila za gradbena dela. Mnogokrat sta pomagala tudi otroka in na gradbišču preživljala številne popoldneve, saj so si želeli, da bi se lahko čim prej preselili iz začasnega domovanja, ki zaradi vlage in dotrajanosti zares ni primerno za bivanje. Letos so hišo spravili do tretje gradbene faze in že so se veselili, da bodo konec leta praznovali v novem domu.

A veselje je prekinila nesreča. Oče je februarja, še pred začetkom pandemije, povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl. Komaj so se poslovili od njega, že se je začela epidemija, zaradi katere so čustveno razrvani ostali v izolaciji. Epidemija je odnesla tudi mamino službo in njihova življenja so se popolnoma ustavila.

Iz izkušenj vemo, da takšne tragedije na družinah pustijo globoke posledice. Že v normalnih pogojih ljudje potrebujejo pomoč pri soočanju s smrtjo, še posebej otroci. Letošnje leto pa je vse stiske še poglobilo. Pri mamici slutimo hudo stisko, saj ne zmore zagotoviti osnovnega preživetja, čeprav sta pred nesrečo z možem to zmogla. Ker ni zmogla plačati vseh položnic, so nastali dolgovi. In ko se je začela dogovarjati z upniki, da bi vendarle dovolili odlog plačila, je prejela še odlok, da morajo poravnati stroške, ki so nastali pri prometni nesreči – čeprav je mož umrl.