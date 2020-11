Dobra misel za družine v stiski

Anita Ogulin opozarja na povečanje prošenj za pomoč v času izrednih razmer, ko vedno več staršev izgublja razpoložljiva sredstva za zagotavljanje preživetja družine: "V Verigi dobrih ljudi si vsakodnevno prizadevamo, da družinam v stiski iz vse Slovenije ponudimo vse oblike pomoči in blažimo stisko revščine. Pomagamo jim z materialno in finančno pomočjo, ogromna pa je potreba po psihosocialni pomoči – po pogovoru s terapevti, ki pomagajo razumeti situacijo in najti notranjo moč za soočanje, pomagajo pa tudi pri reševanju odnosov znotraj družine in nudijo oporo otrokom in najstnikom, ki izgubljajo varnost in stabilnost."

Glede na izkušnje z družinami in njihove potrebe so na ZPM Ljubljana Moste-Polje ob podpori naše medijske hiše pripravili spletni vmesnik #MislimNate, preko katerega lahko vsakdo deli dobro misel in družinam v stiski pokaže, da v boju za boljše življenje niso same. "Prvo stisko–poleg takojšnje finančne in materialne pomoči–zelo pogosto blažimo tudi s čustveno oporo. To pomeni, da smo družinam na voljo, predvsem pa jih vsi opogumljamo. V teh časih, ko sta prisotni vsesplošni prestrašenost in nestabilnost, je zelo pomembno, da ljudje dobijo nek pozitivni odziv, upanje, da se situacija lahko spremeni na bolje, in da jim povemo, da niso sami," je poudarila Maruša Kaučič Conde, vodja odnosov z javnostmi pri ZPM Ljubljana Moste-Polje.