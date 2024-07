Dobri ljudje v zelenih majicah

V dobrodelnosti in prostovoljstvu prepoznavamo svoje poslanstvo bodisi v okviru Krke bodisi samoiniciativno ne le v dobrodelnem tednu, ampak skozi vse leto. Tako že sedem desetletij na najbolj neposreden način krepimo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. Veseli pa smo tudi vse številčnejšega odziva na dobrodelno akcijo, s katero od leta 2012 širimo vrednote prostovoljstva.

Pomagamo številnim ljudem, ki se spopadajo z življenjsko stisko, pa tudi tistim, ki se soočajo z osamljenostjo. Vsako leto zbiramo oblačila, šolske, higienske in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagamo na Rdečem križu in Karitasu in na domovih ljudi, darujemo kri, pomagamo starejšim v Domovih starejših občanov, preživljamo čas z varovanci v različnih institucij in zavodov, zbiramo hrano za male živali in urejamo zavetišča. Naši prostovoljci pa sodelujejo tudi na Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje. Tako so letos denimo organizirali kar dve delavnici – na eni so predstavili potapljanje in reševanje, druga pa je bila ustvarjalna.

Ponosni smo, da sodelujemo tudi v projektu Veriga dobrih ljudi. Pomembno je, da tisti, ki te možnosti imamo, pomagamo ranljivim skupinam in posameznikom, ki se znajdejo v brezizhodni situaciji. Skupaj z ostalimi člani projekta si v Krki prizadevamo ljudem, ki jih je življenje pripeljalo na neprijazne poti, omogočiti dostojno življenje, ki si ga zasluži prav vsak.

Naj gre za krvodajalstvo, zbiranje in pakiranje potrebščin, druženje z varovanci različnih ustanov, bodisi mladostniki ali starostniki, za pomoč na domu, skrb za zapuščene živali – krkaši se vsakega opravila lotimo z obilo dobre volje in iskreno željo pomagati.