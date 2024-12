Dobrodelna akcija: 109.000 si nas želi, da bi bil naš dom za praznike topel

Na Zvezi Anita Ogulin otrokom in družinam v stiski v sklopu humanitarnih programov Botrstvo v Sloveniji in Veriga dobrih ljudi nudijo celostno obravnavo, to pomeni, da celotno družino podprejo na več različnih načinov, da je pomoč čim bolj učinkovita. Opozarjajo, da je revščina večplastna in družinam z najnižjimi dohodki močno kroji življenje.

Koordinatorica programa Veriga dobrih ljudi Živa Logar opozarja tudi, da na terenskih obiskih družin pogosto naletijo na res slabe bivanjske razmere: "Veliko družin živi v stanovanjih, ki so pogosto vlažna, mnoge se spopadajo s težavami, kot je plesen, ali pa jim zaradi slabe in dotrajane strehe zamaka v domove. Zaradi energetsko slabših bivanjskih razmer tako izgubljajo dragoceno energijo in s tem se jim močno zvišajo stroški energije."

'Izpostavljenost plesni ne pomeni le neugodja, temveč tudi resno tveganje za zdravje'

Poleg tega so zaradi neurejene stanovanjske problematike prisiljeni živeti tudi v objektih, ki niso primerni za zdrav razvoj otrok. Koordinatorica programa Botrstvo v Sloveniji Tina Plevnik dodaja, da so urejene bivanjske razmere eden ključnih dejavnikov za zdrav razvoj otroka: "Izpostavljenost plesni in vlagi ne pomeni le neugodja, temveč tudi resno tveganje za zdravje, saj se s tem poveča tveganje za razvoj dihalnih obolenj, alergij in drugih bolezni, kar močno vpliva na kakovost njihovega življenja. Otroci potrebujejo varno in zdravo okolje, kjer lahko rastejo, se učijo in razvijajo svoje potenciale. V tem času prejmemo nemalo pisem Božičku, v katerih si otroci zaželijo, da bi tudi oni lahko letošnje praznike preživeli v toplem domu".

Letošnji december bo za organizacijo prvi po slovesu nekdanje dolgoletne predsednice Anite Ogulin. "Kljub temu, da njeno prisotnost močno pogrešamo, pa njeno neprecenljivo delo in poslanstvo v organizaciji še naprej uresničujemo z vso predanostjo. V humanitarnih programih Veriga dobrih ljudi in Botrstvo v Sloveniji še naprej pomagamo otrokom in družinam v stiski. Sredstva, zbrana v letošnji decembrski akciji, bodo razdeljena med ta dva humanitarna programa, da bomo lahko v okviru različnih aktivnosti še naprej zagotavljali podporo tistim, ki jo najbolj potrebujejo," poudarja Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin.

Dobrodelno akcijo Zveze Anita Ogulin lahko podprete s poslanim SMS-sporočilom z geslom ANITA10 na številko 1919. Prispevajo lahko uporabniki A1, Telekoma Slovenije, T-2 in Telemacha. Več informacij o akciji lahko preberete na spletni strani www.zveza-anitaogulin.si