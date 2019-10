Pomembno je, da tisti, ki imajo, pomagajo tistim, ki pomoč potrebujejo

Psihosocialna pomoč je izjemno pomembna, saj ljudem pomaga, da zberejo moči, da se opogumijo, se postavijo na noge in uredijo življenje. "Zato si bomo prizadevali čim več ljudem, ki jih je življenje pripeljalo na neprijazne poti, omogočiti dostojno življenje, ki si ga zasluži prav vsak človek," pravijo v Krki, v novem členu v Verigi dobrih ljudi.

Dobro duševno zdravje je temelj zdravja, posledično pa tudi socialne in gospodarske stabilnosti. Za dobro duševno zdravje pa je izredno pomembno tudi povezovanje vseh v prizadevanjih za preprepčevanje, prepoznavanje, zdravljenje in okrevanje ob pojavu duševnih težav in motenj.

Krkaši vsako leto organizirajo Krkin teden humanosti in prostovoljstva. FOTO: Krka

Slednjega se zavedajo tudi v slovenskem farmacevtskem podjetju Krka, ki se je, tudi zato, ker verjamejo, da je za krepitev duševnega zdravja potrebno podporno in vključujoče okolje, neobremenjeno s stigmo, ki obdaja duševne težave in motnje, odločilo, da se pridruži Verigi dobrih ljudi. Že vse od začetka oktobra so tako partnerji za zdravje in financirajo izvajanje podpornega stebra 'Psihosocialna pomoč in zdravje v družini'. V Krki so se zavezali, da bodo partner projekta vse do 31. januarja 2021.

Številni krkaši so v dobrodelnosti in prostovoljstvu prepoznali svoje poslanstvo bodisi v okviru Krke bodisi samoiniciativno. —Jože Colarič

Kot je povedal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, je skrb za sočloveka vtkana v Krkin vsakdanjik, saj že od vsega začetka širijo kulturo prostovoljstva. Ta je namreč v 65 letih postala neločljivi del njihove organizacijske kulture."Prizadevamo si živeti v sožitju z vsemi in prispevati k družbenim projektom, predvsem pa pomagati tistim, ki so se znašli v življenjski stiski," je pojasnil in dodal, da je "del naših družbeno odgovornih prizadevanj tudi sodelovanje z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto. Smo glavni pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem v stiski in v dvajsetih letih sodelovanja v skladu smo se trudili pomagati čim več socialno ogroženim družinam in posameznikom". Tudi zato so se v Krki brez kakršnega koli pomisleka pridružili projektu Veriga dobrih ljudi. Po besedah predsednika uprave in generalnega direktorja Krke je namreč pomembno, da tisti, ki te možnosti imajo, pomagajo ranljivim skupinam in posameznikom, ki se znajdejo v brezizhodni situaciji. "Hvale vredno je, da si sodelavci Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje prizadevajo nuditi ne le materialno, ampak tudi psihosocialno pomoč, ki je v težkih trenutkih za človeka še kako pomembna. Zato smo se odločili, da bomo kot partner za zdravje v projektu pomagali družinam in posameznikom zagotoviti psihosocialno pomoč. Slednja je izjemno pomembna, saj ljudem pomaga, da zberejo moči, da se opogumijo, se postavijo na noge in uredijo življenje. Skratka, da se opolnomočijo za vključevanje v družbo. Skupaj z ostalimi člani projekta si bomo v Krki prizadevali čim več ljudem, ki jih je življenje pripeljalo na neprijazne poti, omogočiti dostojno življenje, ki si ga zasluži prav vsak človek," je pojasnil Colarič.

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke FOTO: Krka

Krka sicer najbolj ranljivim pomaga tudi z lastno dobrodelno akcijo, ki so jo poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Akcijo organizirajo vsako leto, že vse od leta 2012, vsako leto pa se jim pridruži veliko novih prostovoljcev. "Posebej veseli smo, da naše humanitarne geste odzvanjajo tudi na vse več naših trgih. Letos so se nam pridružili sodelavci iz 24 Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Ruske federacije, Poljske, Češke, Ukrajine, Madžarske, Nemčije, Srbije, Turkmenistana, Španije, Makedonije, Kazahstana, Azerbajdžana, Kirgizistana, Latvije, Slovaške, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Mongolije, s Hrvaške, Kosova, Armenije, Bolgarije, Velike Britanije pa tudi iz Indije," je povedal Colarič in dodal, da so v osmih letih z dobrodelnimi dejanji pomagali številnim, ki se spopadajo z življenjsko stisko, in tudi tistim, ki se spopadajo z osamljenostjo.

Septembra smo v sodelovanju z Uradom za Slovence po svetu donirali sedem večjih paketov zdravil za kronične bolezni za eno leto in pol za celotno skupnost Slovencev v Venezueli. —Jože Colarič

V okviru akcije v Krki tako vsako leto zbirajo oblačila, šolske in druge potrebščine za odrasle in otroke, sodelujejo na Rdečem križu in Karitasu, pomagajo starejšim v domovih starejših občanov, se družijo in pomagajo varovancem v varstveno-delovnih centrih in drugih ustanovah, zbirajo hrano za pse in mačke in pomagajo v zavetiščih. V osmih letih so samo v okviru omenjene akcije darovali tudi 933 litrov krvi. "Zaposleni to tudi sicer počnejo zgledno, saj povprečno dvakrat na leto daruje kri več kot 1500 Krkašev, vsako leto pa se darovalcem pridružijo številni, ki to življenjsko pomembno tekočino darujejo prvič. S svojim humanim dejanjem tako prispevamo k rešitvi marsikaterega življenja. Sicer pa so mnogi Krkaši včlanjeni v različna nepridobitna združenja, organizacije in društva, so prostovoljci v domovih starejših občanov, v šolah s prilagojenim programom in različnih dobrodelnih ustanovah. Prek sveta delavcev pa v Krki pomagamo tudi sodelavcem, ki jih prizadenejo nesreče ali socialna stiska. Zavedamo se namreč, da je v času, ko se številni spopadajo z življenjsko stisko in pomanjkanjem, humanitarna dejavnost podjetij in posameznikov pomemben izraz solidarnosti," pojasnjuje Colarič. V Krki svojega uspeha ne merijo le s številkami. Kot poudarja predsednik uprave in generalni direktor Krke Colarič, so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov za njih pomembne tudi druge stvari, ki zaposlenim in vsem ljudem v okolju, v katerem delujejo, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje. "Zavedamo se, da v družbi nismo sami, zato se tudi z donacijami v Sloveniji in tudi v drugih državah odzivamo na pobude za človekoljubno pomoč. Pomagamo ljudem, ki so se znašli v stiski, tistim, ki so jih prizadele naravne in druge nesreče, bolezen, invalidnost."

Krkini prostovoljci med obiskom Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. FOTO: Krka