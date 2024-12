Dobrodelni advent: namesto da vsak dan prejmemo darilo, ga podarimo

Ljudje se premalokrat zavedamo, da lahko z majhnimi dejanji ustvarjamo velika dela in da je praznični čas za to še kako primeren. To je ugotovila tudi Ana-Marija Ficko ob druženju z mladimi, ki vsako leto v akciji adventni koledar zbirajo dobrote za pomoči potrebne, pa tudi ob dobrem mizarju, ki pravi, da se dobra dela ne merijo v denarju. In kar je še najlepše pri tem, je ugotovila tudi sama, da zmagovalna kombinacija dati-prejeti res deluje.

"Ko sem pred dnevi govorila po telefonu z eno od koordinatork Verige dobrih ljudi na Zvezi Anite Ogulin in izvedela, da je vse več družin, ki praznikov ne preživljajo v povsem toplih domovih in ob obloženih mizah, me je to rahlo potrlo. A ne za dolgo," pravi Fickova, ki pojasnjuje, da je izvedela, da obstaja veliko ljudi, ki takšnim družinam tudi pomagajo.

V tem času pomagajo z dobrodelnim adventnim koledarjem, ki deluje po preprostem, a srčnem načelu – namesto da vsak dan prejmemo darilo, ga sami podarimo. Akciji se je, skupaj s sodelavci, pridružila tudi Fickova in spotoma obiskala še nekaj takšnih junakov. "Življenje se vedno spremeni takrat, ko človek spremeni tudi srce. Zakaj ga ne bi torej na bolje?" je ob tem poudarila.

Zmagovalna kombinacija dati-dobiti prinaša dobro prav vsem, ki v njej sodelujejo. V dijaškem domu Celje se tega zavedajo že nekaj let. Mark, Lana, Jana in Maša so le del skupine dijakov, ki jim ni vseeno za sočloveka. Te dni s svojimi sostanovalci pakirajo škatle z dobrotami in presenečenji, ki so jih nakupili sami oziroma so jih na njihovo zbirno mesto prinesli z drugih šol. V škatlah so okraski, čaj, kakav, kava, čips, čokolada in druge podobne stvari.

Vesna Stropnik, ki v skupnosti vodi tudi dobrodelni krožek, verjame v mlade in njihovo solidarnost. "Vedno naredimo kakšne dobre stvari skupaj za okolico. Obiščemo kakšno zavetišče za živali, zdaj zbiramo za koledar, pišemo pisma za lepši dan," je naštela.