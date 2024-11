Prazniki nekaterim prinašajo stisko, a Slovenci znamo stopiti skupaj

Blaginja se nekaterim zdi samoumevna, drugim pa precej nedosegljiva. In prav zato decembrski prazniki veliko družinam, mladim in starostnikom prinašajo še večjo stisko. Slovenci smo že večkrat dokazali, da vemo, kaj je stiska, da znamo pomagati, da znamo stopiti skupaj. Zato se v skladiščih Zveze Anite Ogulin in ZPM Moste Polje že pred vstopom v december donacije te dni kar vrstijo - ne nazadnje je pred vrati že prvi dobri mož.