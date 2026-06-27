'Dolgčas je zelo dobrodošel, saj se iz njega pogosto rojevajo izvirne ideje'

Počitnice so priložnost, da si otroci oddahnejo od šolskih obveznosti, hkrati pa tudi dragocen čas za igro, gibanje, raziskovanje in nabiranje novih izkušenj, za katere med šolskim letom pogosto zmanjka prostora. So čas, ko otroci rastejo na drugačen način – skozi igro, nove izkušnje, prijateljstva in odkrivanje sveta okoli sebe.

Otroci ne potrebujejo le organizirane aktivnosti, temveč predvsem prosto, spontano igro, pri kateri sami odločajo, kaj bodo počeli, si izmišljajo pravila, rešujejo izzive in uporabljajo svojo domišljijo. Prav skozi takšno igro razvijajo ustvarjalnost, samozavest, samostojnost in sposobnost sodelovanja z drugimi. ''Zelo dobrodošel je tudi dolgčas, saj se prav iz njega pogosto rojevajo najbolj izvirne ideje, nove igre in pristna ustvarjalnost,'' še dodaja Monika Erjavec Bizjak, terapevtka na zvezi Anita Ogulin.

Poletne počitnice ponujajo priložnost, da otroci berejo brez pritiska in obveznosti ter posegajo po knjigah, ki jih sami izberejo. Prav svoboda izbire je tista, ki branje spremeni v prijetno doživetje in ne le nalogo. V tem sproščenem času lahko otroci odkrivajo zgodbe, ki jih pritegnejo, ter ob tem razvijajo svoj odnos do branja.