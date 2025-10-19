Dovolj je en pretiran dvig najemnine za zdrs v revščino

Življenje v najemu prinaša svoje breme – vsak mesec je stalna skrb, kako plačati najemnino, račun za elektriko, hrano in vse, kar otrok potrebuje. "Nikoli si nisem mislila, da bom pristala v položaju, kjer bom morala prositi za pomoč," nam je zaupala mamica, ki je zapisala tokratni dnevnik Verige dobrih ljudi. Mamica, ki za svojega otroka skrbi sama, se kljub službi vsak dan bori za preživetje.

Otroške risbice FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM icon-expand

Vedno sem delala, redno plačevala račune in skrbela za svojega otroka. Živela sem skromno, a dostojno, sicer brez razkošja, vendar z občutkom varnosti. Dokler se ni vse čez noč spremenilo. Lastnica stanovanja, kjer sva z otrokom živela več let, mi je sporočila, da se bo najemnina zvišala za tretjino. Bil je pretirano visok dvig, ki je močno presegal moje zmožnosti. Ko sem slišala nov znesek, sem najprej mislila, da gre za napako. A ni bila. V trenutku sem izgubila tla pod nogami. Plača je ostala enaka, najemnina pa je pojedla skoraj vse, kar sem zaslužila. Sprva sem poskušala vztrajati. Omejila sem praktično vse stroške – ogrevanje, hrana, oblačila. A sem hitro spoznala, da tako ne bo šlo. Denarja mi je zmanjkalo že sredi meseca, moj otrok pa je že začel čutiti stisko. Takrat sem prvič v življenju morala prositi za pomoč in se obrniti na donacije. Bilo me je zelo sram, vendar druge izbire nisem imela.

Besedilo sta pripravili mama, vključena v Verigo dobrih ljudi, ter Živa Logar, strokovna sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Iskanje novega, cenovno dostopnejšega stanovanja je bilo dolgotrajno in naporno. Povsod so bile cene previsoke, marsikje pa so zahtevali pogoje, ki jih kot samohranilka nisem mogla izpolniti. Hodila sem na oglede, pisala, klicala, iskala pomoč, a brez uspeha. Bilo je izčrpavajoče in vse, kar sem si želela, je bilo, da moj otrok ne bi občutil vedno večje stiske. Po dolgih mesecih negotovosti sem končno našla stanovanje z nižjo najemnino, ki sem si jo lahko privoščila. Ko sem to stanovanje pokazala svoji najemodajalki in jasno pokazala, da se nameravam izseliti zaradi previsoke najemnine, je na koncu le popustila in spustila najemnino na enako ceno kot v novem stanovanju. Z otrokom sva spet dobila stabilnost in varnost, ki sva jo potrebovala. Ta izkušnja me je naučila, kako hitro lahko vsak, tudi tisti, ki dela, zdrsne v revščino. Dovolj je en pretiran dvig najemnine, pa se življenje obrne na glavo. Ne iščem razkošja, želim si le osnovne pogoje za dostojno življenje in mojemu otroku zagotoviti varnost ter normalno otroštvo. Hvaležna sem za vse, ki so mi pomagali, in za to, da sem lahko ponovno začela graditi stabilnost za naju. In kljub vsemu, vsakič, ko otrok z nasmehom priteče k tebi ali te pogleda s hvaležnostjo, se spomniš, da tvoj trud ni zaman.

Stanovanjsko naselje FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM icon-expand

Živa Logar: Dom – pravica ali privilegij?