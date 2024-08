Drastičen upad materialnih donacij: 'Zdaj dajemo več, kot prejemamo'

S paketi pomoči, ki so sestavljeni s prehranskimi in higienskimi izdelki, pomagajo vsem, ki so vključeni v program Veriga dobrih ljudi. Ob koncu leta 2023 so obravnavali 733 družin oz. 2428 oseb. Na naraščanje števila ljudi in prosilcev za pomoč vplivajo družbene razmere, kot so na primer obdobje epidemije covida-19, draginje, inflacije in podobno. " Takrat je še posebej potrebna hitra in usmerjena pomoč, da ne zapadejo globoko v revščino ," so zapisali.

" Zanimivo je, da so s povečevanjem števila pomoči potrebnih družin, v katerih so starši zaposleni, začele vzporedno upadati tudi donacije fizičnih oseb ," so zapisali. Razloge za upad pa pripisujejo tudi draginji in inflaciji. " Zdaj dajemo več, kot prejemamo, " so dodali pri Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje, ki se je nedavno preimenovala v Zvezo Anita Ogulin & ZPM.

" Ena izmed osnovnih pomoči, ki jo nudimo v programu, je ravno materialna pomoč ," so zapisali. Zanjo se lahko na zvezo obrnejo družine z mladoletnimi otroki, ki so se znašle v raznih socialnih stiskah. Upravičenost in vrsto pomoči na zvezi ocenijo na podlagi izpolnjene vloge za pridobitev pomoči, s katero preverjajo tudi, ali prosilci prejemajo materialno pomoč od drugih organizacij.

Higienski paketi se med seboj razlikujejo glede na razpoložljivost izdelkov v skladišču. Večina paketov je običajno enaka, razen v primerih, ko je skladišče prazno in prejmejo fizične donacije, ki pa ne zadostujejo za pripravo 200 enakih paketov. Prehranski paket običajno vključuje liter olja in mleka, kilogram riža, moko in sladkor, polento, zdrob, žita za zajtrk ter občasno marmelado, med ali čokoladni namaz, tunino ali pašteto, odvisno od zalog, so pojasnili.

Materialno pomoč zagotavljajo izključno iz donacij, tako neposrednih materialnih donacij prehranskih izdelkov in higienskih pripomočkov kot z zbiranjem sredstev, s katerimi nato krijejo stroške nakupa teh izdelkov. " Ravno v ta namen smo začeli kampanjo Košarica Srčnosti v okviru Verige dobrih ljudi, s katero zbiramo sredstva za nakup izdelkov, ki jih v našem skladišču primanjkuje, " so zapisali.

Kot odziv na pereče potrebe, ki so jih zaznali pri delu z uporabniki, pa so ustanovili tudi Anitin sklad, ki hitro in učinkovito zagotovi neposredno finančno pomoč za kritje nujnih življenjskih stroškov. Sklad je prvenstveno namenjen za izredne situacije, kot so preprečevanje izvršb, nakup osnovnih potrebščin, kot so gospodinjski aparati in drugi večji predmeti, ter plačilo ključnih računov. "Njegov namen je zagotoviti takojšnjo pomoč ljudem v stiski, kjer je nujna hitra intervencija, da preprečimo nadaljnje poglabljanje težav," so pojasnili.

Od sredine julija, ko se je poslovila humanitarka in dolgoletna predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin, so v Anitinem skladu zbrali 50.200 evrov, s katerimi trenutno pomagajo številnim posameznikom, da se čim hitreje izvijejo iz stiske.

"V naši organizaciji skrbimo, da so skladi namenjeni specifičnim oblikam pomoči, saj nudimo različne vrste podpore," so zapisali. V primeru, da potrebnih dobrin ne bi mogli zagotoviti drugače, bi poiskali rešitve tudi v okviru obstoječega sklada, so še dodali.