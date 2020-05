Drug drugemu sta očitala brezposelnost, nesposobnost, kriza je načela njun odnos

Upam trditi, da ni bilo nikogar, ki ga ne bi spremljala negotovost, pa hkrati strah. Pa naj si gre za virus, ki se je lotil prebivalcev sveta in seveda negotovost tistih, ki so preko noči ostali brez dela. In ta pojavnost se je dogajala ljudem, ki do zdaj niso bili vpeti v nobeno podporno obliko osnovnega preživetja. Bili so redno zaposleni, samostojni podjetniki, samozaposleni v kulturi in drugi. Lahko so poskrbeli za preživetje sebe in svoje družine. Gre predvsem za tiste ljudi, ki s prihodki, ob poravnanih tekočih stroških, niso zmogli še varčevanja, ki bi jim omogočilo dostojno preživeti prehodni čas do nove zaposlitve, novih priložnosti. Prehodni čas krize.

Izolacija kot posledica pandemije je odstrla majavo stabilnost, ki se je po dolgih letih okrevanja po gospodarski krizi ponovno vzpostavljala. Verigo dobrih ljudi smo zasnovali prav zato: ker skozi pomoč najšibkejšim že dolgo vemo kako lažna je stabilnost za tiste, ki nimajo. In prav v teh dneh se je spet pokazalo, kako pomembna je celostna pomoč. In kako obsežne so potrebe po pomoči. Že samo pri nas - na Zahodu, v pregovornem izobilju.