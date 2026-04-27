Družina po nenadni smrti ostala brez vsakršne varnosti

Pred staro vrstno hišo v prijetni okolici, obdani z zelenjem in mirom, naju je s prijaznim nasmehom pričakala mama. Na fasadi podedovane hiške, stari že nekaj desetletij, so bile vidne sledi časa, majhno dvorišče pa je bilo lično urejeno. Mama, oblečena v preprosta oblačila, naju je prijazno povabila noter, a je bilo takoj čutiti, kako težko ji je. V njenem pogledu in glasu je bilo slišati globoko žalost, pomešano z utrujenostjo, ki jo človek nosi, ko ga življenje v kratkem času udari z več težkimi in neprijetnimi dogodki.

Besedilo je pripravila Gala Kuder, sodelavka Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Nenadno slovo

Ko sva vstopili v hišo, sta naju objeli domačnost in toplina. Starejše, minimalno pohištvo, klavir v dnevni sobi in pospravljene igrače hčerke so pričale o življenju, ki se kljub vsem težkim preizkušnjam še vedno nadaljuje. Mama naju je povabila, da sedeva za kuhinjsko mizo, kjer naju je prijazno pozdravila tudi njuna mucka, nato pa smo se poglobile v pogovor. Do lanske jeseni so bili povsem običajna tričlanska družina, nato pa se je vse čez noč spremenilo. Njen mož, oče hčerke, je namreč nepričakovano umrl. Res je, da je bil nekaj časa na bolniškem staležu, a je z vsakim mesecem kazalo na boljše. Zato je bilo njegovo nenadno slovo zanjo in za mladoletno hčerko velik šok.

Družina ostala brez očeta FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

V trenutku je ostala sama, brez moža, brez rednega prihodka in z neplačanimi položnicami, ki so se skozi mesece začele kopičiti. Kajti očetovo bolniško nadomestilo je skupaj z otroškim dodatkom predstavljalo glavni prihodek družine. Mama je bila namreč takrat brezposelna, saj je pred moževo smrtjo več let skrbela za svojo hudo bolno mamo, ki je preminila le nekaj mesecev prej, potem pa je pomoč in nego potreboval mož.

Najtežji časi so za nama

"Prvi meseci so bili najtežji," je rekla mama. "Nisem imela moči, da bi hkrati žalovala, skrbela za hčerko in urejala vse papirje." Hiša se je ohladila zaradi njune žalosti, predvsem pa zaradi zime in visokih stroškov, strah pred prihodnostjo je bil vsak dan večji. Kljub temu je mama našla notranjo moč in začela aktivno urejati situacijo, vložila je tudi vlogo za Verigo dobrih ljudi. "Brez vaše finančne pomoči konec prejšnjega leta bi verjetno ostali brez plina," pove tiho in hvaležno. Danes je situacija že občutno lajša. Mama pravi, da je, kot da bi nahrbtnik, poln kamenja, postal vsaj za polovico lažji. Prejema denarno socialno pomoč in pokojnino, s čimer lahko pokriva mesečne položnice in ji ostane še nekaj evrov za prehrano. S hčerko živita zelo skromno, zato je izjemno hvaležna, da ju preko Verige dobrih ljudi vabimo na različne dogodke, izlete in hčerko vključujemo na brezplačne počitnice. Uredila si je tudi pavšalno plačilo plina, da zimske položnice ne bi spet skočile na 350 evrov mesečno.

Dom tričlanske družine FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM

Hčerki so v klubu tudi zmanjšali vadnino, kar je mamo še dodatno razbremenilo. "Šele takrat sem res dojela," pove z nasmehom, v katerem se meša olajšanje in hvaležnost, "da poleg vas obstajajo še dobri ljudje, ki znajo poslušati in pomagati. To mi tudi daje upanje za naprej." Verjame, da si bo v kratkem našla tudi primerno službo. Hodi na razgovore in se bo kmalu vključila v usposabljanje. Njeni naslednji cilji poleg službe so majhni popravki v hiši: hladilnik, ki malo spušča, napa, ki dela le občasno, razvlažilec zraka in kosilnica za dvorišče. Za nekoga malenkosti, za nekoga pa stroški, ki so včasih povsem nedosegljivi, in za to mamo poleg slednjega tudi veliki korak k normalnemu življenju.

Trenutek, ki spremeni vse