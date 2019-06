Duševnih stisk otrok in mladostnikov je vse več

Tik pred koncem srednješolskega izobraževanja se je eden od otrok duševno zlomil. Posledice preživljanja stisk in trpinčenja so tudi na otrocih pustile posledice. Le stežka je zmogel srednješolske obveznosti, zgodilo se je tudi, da mora vračati štipendijo, kar je za družino zelo zajeten znesek. Nimajo iz česa vračati, poleg tega pa so pravne zagate v družini povezane tudi z odnosom očeta in njegove skrbi za otroke.

Takoj zjutraj se sestaneva z našo pravnico. Primerov pravnega reševanja naših uporabnikov je iz dneva v dan več in silno, zares silno težki so. Ustaviva se pri družini iz Notranjske. Gre za štiričlansko družino, kjer je oče kmetoval, mama pa mu je pomagala, kolikor je zmogla ob svoji zaposlitvi. Zakon ni bil složen in tako so se začele težave. Ob tem, da je imela še dva otroka, mama preprosto ni več zmogla. Otroka sta v razmerah, ki so vladali v družini, duševno dobesedno propadala. Kar so odražale tudi šolske ocene. Po koncu osnovnošolskega izobraževanja pa sta mamo prosila, da zapustijo očeta in kmetijo ter se odpravijo v mir. Mama je najela majhno stanovanje in upala, da bo z zaslužkom zmogla preživeti. Od očeta seveda ni pričakovala pomoči pri skrbi za otroke. Hitro se je izkazalo, da z majhno plačo mame ne zmorejo preživeti. Varčevali so pri hrani, oblačilih in obutvi. Otroka sta se odpovedala vsem plačljivim dejavnostim tudi v šoli. Med počitnicami pa sta tudi sama prispevala k družinskemu proračunu, saj sta našla vsak zase primerno delo. Njuna pot je bila šola in dom, bila sta povsem izločena iz družbe vrstnikov. Krpali so življenje iz dneva v dan.

Ustaviva se pri duševnih stiskah otrok in mladostnikov. Vse več jih je. Vse več. S tako obsežnimi problemi, ki bi potrebovali takojšnje ukrepanje zdravnikov specialistov. Čakalne dobe so za otroke in mladostnike nedopustno dolge. In takoj pomislim na sezname otrok, ki bodo letos z nami na počitnicah, taborih, potovanjih, počitniškem varstvu, izletih, taborjenju, in vse tiste, ki jim pomagamo vse leto. Z našimi čudovitimi mladimi ljudmi, ki jim je mar zanje, ki jih zmorejo slišati, ki jim pomagajo iz stisk. Pa sodelavcev, ki jih v svojih obravnavah spremljajo dnevno. Zares me prežema občutek hvaležnosti za vsakega od njih. Kaj bi otroci brez teh mladih, zaupanja vrednih srčnih ljudi, polnih znanja.

S pravnico nadaljujeva obravnave primerov. Takoj nadaljevanje pomoči, ki ji je bila že nudena, potrebuje tudi mamica samohranilka, ki je to postala šele, ko je doživela močno možgansko kap. In se ni vedelo, ali bo sploh preživela. Preživela je, vendar so jo posledice kapi povsem onesposobile za samostojno delo in življenje. Zanjo skrbi še ne polnoletna hči, ki tudi boleha za težjo obliko sladkorne bolezni. Za lajšanje praktično dan in noč uporablja črpalko. Da pa je zgodba še težja, obe obolevata za presnovnimi motnjami – ena za intoleranco na laktozo, druga na gluten. Tudi to družinsko skupnost pesti zares veliko pomanjkanje sredstev in dobrin. Njun edini prihodek je denarna socialna pomoč in varstveni dodatek, hči pa smo vključili tudi v naše programe. Zavoljo toliko zgodb mladih ljudi, ki nikakor ne bi zmogli nadaljevanja izobraževanja, sem zelo hvaležna vsem podjetjem, ki štipendirajo mlade. Prav zavoljo te podpore in pomoči bodo mladi prejemniki štipendij odvrgli breme revščine, ko pridejo do svojih izsanjanih poklicev in dela. Za družino znova vzpostavimo še druge oblike materialne in psihosocialne ter pravne pomoči, da bosta zmogli odvozlati na novo zapleten gordijski vozel.

V vmesnem času je množica telefonov. Z zunanjim revizorjem se medtem dogovorimo za sestanek z njim in računovodkinjo, da bo tudi v tem letu pregledano celotno poslovanje naše ZPM Ljubljana Moste-Polje. Transparentnost ali preglednost in pravilnost poslovanja je naše osnovno vodilo. Zato vsako leto celotno poslovanje ob notranjih nadzorih pregleda tudi zunanji revizor ali revizijska hiša. To je nujno za vse nas, ki upravljamo tudi s sredstvi donatorjev. Kajti čisto vsak cent kateregakoli prihodka je na ZPM Ljubljana Moste-Polje preverjeno namensko uporabljen. Pri programu Botrstvo, ki že 9. leto deluje pod našim okriljem, še posebej spremljamo sredstva botrov – mesečna nakazila botrov v enakem znesku kot prispejo na račun za otroka, k otroku tudi potujejo. Ni vmesnikov in nikoli nobenih odlivov. Prav tako pri Verigi dobrih ljudi in drugih projektih in dejavnosti. To je ob poplavi vseh informacij treba povedati in na to smo ponosni. Ker tudi s tem upravičujemo zaupanje vseh, ki skupaj z nami vstopajo v življenja otrok, mladih in družin.

In če kdo, si sama tako srčno želim in si tudi prizadevam, da bi bilo tistih, ki nas potrebujejo zgolj zato, da preživijo, čim manj. Prav zato smo vzpostavili celovito podporo in pomoč, ki jo ljudje ali družine v stiski nujno potrebujejo. Ne potrebujejo samo materialnih dobrin, ampak tudi sočloveka, sogovornika. Nekoga, ki ga bo slišal, razumel, mu pomagal in ne sodil, kot je to zelo pogosto pri nas. Pa seveda vse podporne programe, ki jih uresničujemo, da naše uporabnike v projektu Veriga dobrih ljudi na polno vračamo v življenje.

Ob številnih telefonih in sprotnem delu se javljajo vzgojitelji naše sedme in hkrati zadnje izmene otrok v Zambratiji. Potrjujejo udeležbo na sestanku, ki sem ga sklicala pozno popoldne. Kako sem vesela teh jasnih, lepih, mladih obrazov, teh mladih srčnih ljudi, ki bodo tudi v tej izmeni otrokom pustili nepozaben pečat. Mnogokrat pomislim, da je prava milost biti človek, ko ti starši lahko zaupajo največ kar imajo, svojega otroka. In zares, prav vsakega v naše programe sprejmemo, kot da smo mu starši. Ker nadomestni starši za čas, ko je z nami, tudi dejansko smo. Ampak doživeti te mlade ljudi, ki zmorejo tako širino svoje duše, da vanjo shranijo vsakega otroka, to pa je bogastvo, ki se ne more enačiti prav z ničimer na tem svetu.