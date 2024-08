'Edini, ki so držali svoje obljube, so bile humanitarne organizacije'

Med 600 družinami, ki jim je Veriga dobrih ljudi po uničujočih poplavah ponudila roko pomoči, sta tudi Franci in Anamarija z 9-letnim, 5-letnim in 3-letnim otrokom, ki jim je voda pred letom dni zalila hišo v Letušu. To je še otežilo njihov že prej še zdaleč ne najlažji položaj – med drugim mora najmlajši sin hoditi na redne terapije. Zato je bila pomoč več kot dobrodošla.

"Dobili smo bone za hrano, veliko je bilo oblačil, ker smo ostali brez vse zimske garderobe, tudi čevlje. Poplave so se zgodile tik pred začetkom šole. Dobili smo tudi kar nekaj materiala za sanacijo, barve," je povedala Anamarija, Franci pa je dodal, da je bilo kar nekaj tudi čistil.

V tako imenovanem paketu prve pomoči je Veriga razdelila 100.000 evrov v obliki bonov za nakup najnujnejših potrebščin. Skupaj pa so od zbranih 1,6 milijonov v letu dni razdelili 600 tisočakov, največ denarja je bilo namenjenega sanaciji bivalnih prostorov.

Na pomoč priskočili tudi družini iz Kamnika

Humanitarna organizacija je na pomoč priskočila tudi družini iz Šmarnice v Kamniku. Razbite stene, opeke na tleh, pretrgani kabli in delovno orodje po letu dni ostajajo realnost družine Vidmar Vodušek iz Šmarce v Kamniku. "Nismo mogli sploh nič delat, ker je bilo toliko vlage, da se ni dalo delati. Šele zdaj bomo začeli urejati tole stanovanje, ker so še pred mesecem dni merili vlago, pa je bilo še kar mokro," sta povedali Eva Vidmar in Adrijana Vodušek.

Kamniška Bistrica je lani poplavila njihov dom, spomin na usodni dan pa vse do danes ostaja še kako živ. "V desetih minutah sem imela polno klet. Oblekla sem otroke, a ko smo prišli ven, nismo več morali nikamor," je povedala. Dodali sta, da še danes, če je napovedano neurje, ne spita dobro, saj se bojita, da bi spet prišlo do kakšne nesreče.

V letu dni je petčlanska družina, mama samohranilka in njene štiri hčere, v delu hiše, kjer ni bilo vlage, uredila skupen prostor, ki služi kot spalnica, jedilnica in dnevni prostor v enem, kuhajo na hodniku. "Škoda je bila ocenjena na enih 70.000, 75.000 evrov, dali so nam 45.000, a nam je praktično vse šlo," je povedala.

Družini je na pomoč, tako kot še najmanj 400 drugim družinam, priskočila tudi Veriga dobrih ljudi. "Poleg finančne pomoči smo pomagali z gospodinjskimi aparati, z materialno pomočjo v obliki prehrane, higienskih pripomočkov, oblačil in posteljnine," je naštela Živa Logar, koordinatorka programa Veriga dobrih ljudi.

S pomočjo donatorjev so v organizaciji za družine zbrali milijon in 600 tisoč evrov. "Seveda imamo sredstva še vedno na voljo in pozivamo vse, ki še potrebujejo pomoč, da naj se obrnejo na nas," je pozvala Logarjeva.