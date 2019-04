Enostavno, z iskrico v očeh!

Iskra že drugo leto zapored 22 mladostnikom iz vse Slovenije nudi možnost uresničevanja svojih sanj. S štipendijami pomagajo posameznikom z izjemnimi talenti in potenciali, ki brez pomoči ne bi zmogli uresničevati zastavljenih izobraževalnih ciljev. Odločitvi za takšno pomoč je botrovalo zavedanje, da mladostniki za odraščanje potrebujejo stabilno in spodbudno okolje. Le tako lahko presegajo vzorce in preprečujejo nastanek večgeneracijske revščine, hkrati pa dobijo priložnost spodbudnega osebnega razvoja in razvoja svojih potencialov.

"V podjetju se zavedamo stisk, ki jih doživlja vse več ljudi vseh generacij v Sloveniji, zato z veseljem sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki ustvarja pogoje za podporo družinam z mladoletnimi otroki, in še posebej aktivno pomagamo družinam v stiski z željo, da bi čim večim prižgali iskrico v očeh." je poudarilDušan Šešok, predsednik uprave.

Vpeti so v vrsto projektov, ki jih Zveza prijateljev mladine Moste-Polje izvaja za otroke in mladostnike, še posebej pa za družine v stiski. Med drugim najstnikom omogočajo izlete in doživetja na taborih in letovanjih, vpeti pa so tudi v projekt Veriga dobrih ljudi, v sklopu katerega podpirajo socialno mreženje družin, ki je pomembno za sklepanje novih poznanstev ter učenje samostojnega reševanja stisk.

V Iskri svoj prispevek k boljši prihodnosti družin v stiski vidijo kot del svojega poslanstva in širjenja solidarnosti, spoštovanja ter sodelovanja tudi med zaposlenimi. Predvsem pa zavedanja, da lahko prav vsak od njih z dobrimi dejanji prispeva kamenček v mozaik boljšega življenja za nekoga drugega.

Vsebino je pripravilo podjetje Iskra.