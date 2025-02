Hči jo je našla in ji rešila življenje: pomoč staršem je pomoč otrokom

S sodelavko sva skrbno pripravili plan terenskih obiskov družin, vključenih v program Veriga dobrih ljudi. Pogosto šele domovi pokažejo dejansko razsežnost socialne ogroženosti družine, saj zaradi sramu ali pa tudi zatiskanja oči pred bolečo resnico nekateri starši ob prijavi ali telefonskih razgovorih "omilijo" svojo resnično stisko. Obiski na domu so zato ključni pri našem delu, saj le tako lahko prepoznamo zares vse oblike pomoči, ki jih družina nujno potrebuje, in njihovim otrokom omogočimo pogoje za zdrav razvoj.

Besedilo je pripravila Živa Logar, strokovna sodelavka Zveza Anita Ogulin in ZPM.

Danes mama z ogromno voljo do življenja pove, da je bil to za njihovo družino trenutek streznitve. Še pred par leti so živeli dobro življenje, oba starša delavna in ambiciozna ter pri svojem delu zelo uspešna. Nič jim ni manjkalo. Življenje se jim je nenadoma postavilo na glavo, ko sta oba izgubila zaposlitev in s tem velik del prihodka. Prej sta lahko pomagala drugim in naredila tudi nekaj življenjskih investicij, ki jih je bilo potrebno zdaj odplačevati, čeprav so čez noč ostali brez vsega.

Kljub borbi in aktivnemu reševanju težav so se staršema dolgovi vztrajno nabirali. Težave so postale tako velike, da sta bili volja in zagnanost premalo. Ko smo sedele za kuhinjsko mizo, nama je mama s solznimi očmi in nasmeškom na obrazu zaupala: "Hči me je našla, ko sem se obesila. Rešila me je in me oživljala." Po mamini težki življenjski preizkušnji so odprli novo poglavje v svojem življenju in pričeli postavljati nove temelje.

Danes živijo v domu, ki na prvi pogled izgleda kot iz kataloga. Ko smo nekaj časa sedele v kuhinji, sem si ogledovala njihovo dnevno sobo, v kateri je gorela pečka na drva in prostoru dala še dodaten občutek topline. Prostor je skrbno opremljen z različnimi rabljenimi kosi pohištva, ki jih je načel zob časa. Mama je povedala, kaj vse so morali postoriti v stanovanju te stare najemniške hišice, ki je bila edina streha nad glavo, ki so si jo lahko privoščili. "Še dobro, da znava z možem veliko sama postoriti," pove. Ko so se vselili, je bila hiša prazna, tudi radiatorjev ni bilo v njej. Prostore, ki jih pečka ne doseže, sedaj ogrevajo s toplotnimi paneli, do katerih smo jim pomagali z Verigo dobrih ljudi.

Mama s hvaležnostjo pripoveduje o vseh dragocenih nasvetih in usmeritvah, ki jih je prejela ob vključitvi v program. Najprej sta starša zaprosila za pomoč Botrstva v Sloveniji. Na srečo so botrske strokovne sodelavke videle, da gre za zelo težko situacijo, in družino napotile še na sestrski humanitarni program Veriga dobrih ljudi. Zaradi Botrstva imata otroka trenutno zagotovljene osnovne potrebščine, Veriga dobrih ljudi pa je pod svoje okrilje vzela starša ter z njima postavila plan za boljše življenje, ki ga že pridno uresničujeta.

Starša se zavedata, da je pot pred njima še dolga in naporna, pa vendar lahko v daljavi vidita prihodnost, v kateri družina ponovno živi mirno in stabilno življenje ter v kateri otroka razvijata svoje talente – deklica svojo glasbeno nadarjenost, deček pa svoj talent za nogomet. Do tam pa jim bomo pomagali in jim stali ob strani z Verigo dobrih ljudi.

