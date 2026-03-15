Hrana na kredit: zgodba, ki potrebuje našo podporo

Gospo, ki se je na nas obrnila tik pred koncem lanskega leta, sem, da bi ji prihranila dodatne stiske, poimenovala Zora, saj me tudi s svojim nenehnim upanjem in vero v nove začetke spominja na jutranjo zarjo. V sporočilu, ki smo ga prejeli dan pred božičem, nam je zaupala svojo težko življenjsko zgodbo ter vse stiske in tegobe, s katerimi se spopada. Pismo je šlo nekako tako:

Spoštovani,

na vas se obračam v upanju, da mi boste lahko pomagali, saj se v veliki finančni stiski. Leta 2022 sem se ločila. Ločitev je bila zelo težka, največ posledic je občutil sin. Po ločitvi je bilo potrebno predelati vse travme nasilnega razmerja in (pre)živeti s prenizkimi prihodki. Kljub temu, da preživnino prejemam le občasno, sva s sinom vsaj na varnem.

Na noge sem se postavila s pomočjo humanitarne organizacije, končno sva zaživela dostojno življenje. Delo mi je bilo v veliko veselje, odnosi so bili dobri, plača pa je pokrila položnice in omogočila, da sva si lahko privoščila tudi kakšno malenkost.

Vendar se je moja sreča hitro končala. Po dveh letih me je doletela bolezen, zaradi katere sem pristala na bolniški. V naslednjih dveh mesecih mi je potekla pogodba za določen čas, delodajalec pa mi je ni želel podaljšati. Ostala sem z boleznijo, brez službe in z istimi stroški ter posojili, ki sem jih vzela, ko sem jih bila še zmožna poplačati.

Občasno mi pomagajo starši ali sestra in CSD z izredno denarno pomočjo. Sestra je pred kratkim postala babica in pomaga hčerki ter vnukinji. Starša, ki imata že zase premalo, pa sta mi rekla, da lahko pomagata le občasno pri nakupu hrane. Moji dolgovi pa so se začeli potihem nabirati. Hrano sem pričela kupovati s kreditno kartico na obroke in se tako še bolj zapletla. Vsak mesec se trudim pokriti vsaj en dolg, a zato ne plačam drugih rednih mesečnih položnic. Večji del prihodka gre za stroške kreditne kartice, ki mi po eni strani rešuje življenje, po drugi strani pa poglablja težave.

Poleg borbe z dolgovi sem v stalni pripravljenosti na hospitalizacijo. S sinom sva celo izdelala načrt, kako bo potekal teden, če bi jaz po novem letu šla v bolnico. Izboljšanje na finančnem področju vidim s subvencijo najemnine, ki jo bom lahko uveljavljala z novim letom, ob koncu zime pa se bodo zmanjšali ekstremno visoki stroški ogrevanja in takrat mislim, da bi imela dovolj za preživetje, ne pa tudi za poplačilo dolgov.

Najbolj od vsega si želim, da se mi čim prej povrne zdravje, da si lahko ponovno poiščem službo in da bom taka, kot sem bila – pozitivna, sproščena, ko sem težave premagovala brez zdravstvenih omejitev. Zavedam pa se, da se to ne more zgoditi iz danes na jutri. Strah me je izvršb in najbolj kritičnih dolgov – najemnine, komunale in elektrike. Strah me je, da bova s sinom pristala na cesti, zato vas prosim za pomoč.

V upanju na vašo pomoč, vas lepo pozdravljam.

Zora