Seznam prehranskih in higienskih izdelkov, ki se zbirajo za družine v stiski

"Na terenu vidimo, da družine, kjer sta oba starša zaposlena, ne zmoreta skozi mesec," pravijo v Zvezi Anita Ogulin. Zato so ob prvi obletnici smrti velike humanitarke organizirali veliko akcijo srčnosti za pomoč družinam v stiski. V njihovem humanitarnem skladišču v ljubljanskih Mostah na Zaloški cesti 54 bodo še vse do petka zbirali prehranske in higienske izdelke. Preverili smo, kateri izdelki so najbolj zaželeni in kako še lahko pomagate.

Srce Anite Ogulin je vselej utripalo za otroke in njihove stiske. Nemogoče je prešteti vsa življenja, ki jih je s svojo nesebično pomočjo polepšala. Mnogi, ki so nekoč bili deležni njene podpore, so danes odrasli in se je spominjajo z neizmerno hvaležnostjo. Leto dni po njenem odhodu, njeno poslanstvo živi naprej. Zveza Anita Ogulin & ZPM pa je njej v spomin sprožila veliko akcijo srčnosti.

V humanitarnem skladišču na Zaloški cesti 54 v Ljubljani vse do prihodnjega petka zbirajo hrano in higienske pripomočke za družine v stiski. Prioriteta so prehranski izdelki, saj je hrana postala luksuz za številne družine. Cene hrane so se povišale, kar družinam predstavlja vse večji strošek in mnogim otežuje preživetje. "Na terenu vidimo, da družine, kjer sta oba starša zaposlena, ne zmorejo skozi mesec," pravi Tanja Petek, sekretarka Zveze. Vse več je namreč družin, ki kljub rednim zaposlitvam, prihajajo po humanitarno pomoč.

Potrebe po pomoči iz dneva v dan naraščajo, medtem ko se police v skladišču vztrajno praznijo. Pospešeno zbiranje hrane in higienskih izdelkov poteka med 17. in 25. julijem. Materialne donacije hrane in higienskih izdelkov lahko prinesete v skladišče Zveze Anita Ogulin na Zaloško 54 v Ljubljani vsak delovni dan med 8. in 18. uro. Kontaktna številka skladišča je: 064 256 566.

Humanitarna pomoč FOTO: Shutterstock icon-expand

Kaj vse zbirajo v okviru akcije srčnosti?

V Zvezi Anita Ogulin so pripravili tudi seznam prehranskih in higienskih izdelkov, ki so prioritetni v tokratni akciji.

Hrana z daljšim rokom trajanja:

- žita (riž, ječmen, pira, ajda ...), - kis, - pšenični zdrob, - moka (polnozrnata, pšenična bela, pirina, ajdova ...), - konzerve (fižol, grah, koruza, ribe), - čokoladni ali marmeladni namazi, - kosmiči, - kava in čaj, - sladkor in sol, - mleko in mlečni napitki, - juhe in jušne osnove, - čokolino, - med.

Higienski pripomočki:

- zobne ščetke za odrasle in otroke, - zobna pasta za odrasle in otroke, - šamponi in balzami za lase, - šamponi proti ušem za otroke in odrasle, - otroške kreme in baby olje, - milo za telo in milo za roke, - damski vložki, - pleničke, - mokri robčki, - palčke za ušesa, - vata, - mleko za telo, deodoranti. Če ne utegnete stvari nakupiti in dostaviti v skladišče, lahko pomagate tudi z denarnimi donacijami. S poslanim SMS sporočilom ANITA10 na 1919 lahko prispevate 10 evrov v Anitin sklad, ki je bil vzpostavljen lansko pomlad in je namenjen takojšnji pomoči družinam v stiski pri plačilu najnujnejših stroškov. Sklad se uporablja tudi za nakup hrane za pripravo mesečnih "Osamljenih paketov". Organizacija mesečno izda več kot 400 takšnih paketov. Družine iz Ljubljane in okolice prevzamejo pakete v skladišču, medtem ko so družinam po ostali Sloveniji paketi dostavljeni. Vsak od nas lahko nadaljuje Anitina prizadevanja in prispeva majhen delček za boljšo družbo.