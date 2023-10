Prazne police humanitarnih skladišč, stiske pa vse večje

Soli in sladkorja na zalogi ni več, veliko premalo je tudi moke, olja, testenin, namazov in konzerviranih živil, kot sta golaž in jota, razlagajo v Verigi dobrih ljudi, ki deluje znotraj Zveze prijateljev mladine Moste-Polje. "Ta trenutek imamo zalogo v skladišču samo za en mesec, tako da po enem mesecu bomo brez hrane in s to težavo se spopadamo že dlje časa," pove Živa Logar, koordinatorka Verige dobrih ljudi.

Upad donacij pripisujejo predvsem vse večji draginji. Iz istega razloga k njim po pomoč prihaja vedno več družin. Kot razloži predsednica ZPM Moste-Polje, Anita Ogulin, je v Verigi dobrih ljudi trenutno več kot 65-odstotkov zaposlenih staršev, ki ne morejo preživeti čez mesec.

Med družine, ki jim pomagajo, teh je trenutno več kot petsto, so razdelili vprašalnike in izvedeli, da si 86 odstotkov družin vsak mesec ne more privoščiti vseh obrokov hrane. "Kaj šele kakovostno hrano in polnovredne obroke za otroke," doda Ogulinova. Družine se mesečno odločajo med tem ali bodo plačale položnice ali si kupile hrano. To je jasno, pravi Živa Logar, saj streho nad glavo morajo imeti. "Opomini in izvršbe terjajo še toliko večje stroške. Potem varčujejo na hrani, kar pa seveda ni prav," še pojasni.