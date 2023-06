'Hvala za možnost, da otroci niso prikrajšani za dogodivščine'

"Mojih šest otrok je neizmerno uživalo. Nekatere živali so jih zelo fascinirale. Na primer miniaturne žabice, 2,5-letnico je najbolj zanimal slon, saj je mislila, da je majhen. Ob snidenju je bila šokirana. Resnično smo bili veseli, da smo imeli to priložnost, za katero se vam res iz srca zahvaljujemo prav vsi. Otroci pa so že včeraj takoj ob odhodu spraševali, če bomo lahko še kdaj prišli. Resnično hvala," je povedala ena od mamic, ki se je z družino udeležila dogodka.

Pred živalskim vrtom smo našim družinam razdelili okrepčilo, notri pa smo jih pričakali z baloni, bomboni in plastenkami vode. Pripravili smo tudi poslikavo obrazov in predstavo Nerodni kuhar, ki jo je izvedel Jaka Srpčič . Dan je bil vesel, dolg in predvsem čustven, tako za naše varovance kot tudi sodelavce, ki z družinami delajo, zato smo tako ene kot druge prosili, da strnejo svoja občutja. In tokrat njihovi vtisi govorijo svojo, posebno zgodbo.

"Nedeljski dan v živalskem vrtu je bil zares čudovit. Druženje, smejanje, raziskovanje in toplo sonce so recept za dobro počutje in nepozabne dneve. Sama sem večino časa preživela na stojnici, kjer sem otrokom poslikavala obraze z različnimi motivi. V vrsto za poslikavo so se postavljali otroci, odhajali pa so spidermani, zajčki, muce in mnogi drugi junaki. Ta izkušnja me je spomnila na to, kako majhne in preproste stvari lahko nekomu hitro polepšajo dan in zakaj so taki trenutki tudi najbolj dragoceni," pa je svoje vtise delila ena od sodelavk ZPM Moste-Polje.

Še ena sogovornica je povedala, da so bili nad vsem navdušeni. "Najbolj zanimivo je bilo srečanje z živalmi, ki niso vsakdanje, predvsem divje mačke in morski lev. Hčerki je bila najbolj všeč snežna sova in pa igrala, ki so dan naredila še bolj poseben."

"Mimoidoče smo spodbujali, da so napisali lepe misli in nam s tem pomagali graditi našo, zdaj že zelo dolgo, Verigo dobrih ljudi. Medtem ko so se otroci zabavali, smo starše ozaveščali o našem programu in različnih vrstah pomoči, ki jih nudimo. Med drugim me je presenetilo, da veliko obiskovalcev ni vedelo, da lahko en odstotek dohodnine namenijo v dobrodelne namene in da to za njih ne predstavlja dodatnega stroška in ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine," je še dodala.

Še ena je povedala takole: "Okoli pol desete ure zjutraj so do naju prišle že prve družine in težko rečem, kdo je bil videti bolj navdušen – otroci ali starši. Z nasmeškom in hvaležnostjo na obrazu so prevzeli karte in se nato odpravili dogodivščinam naproti. Prvo polovico dneva sem preživela na prvi stojnici, kjer smo predvsem pozdravljali obiskovalce, jih informirali o našem programu in jih pozivali, da nam pomagajo splesti verigo dobrih misli. Pri slednjem se mi je v spomin vtisnil deček, ki je z veseljem napisal lepo misel in jo pripel k verigi, nato pa čez kakšnih deset minut pritekel nazaj in povedal, da se je spomnil še ene in prosil, če lahko napiše tudi to."

"V popoldanskem času sem bila prisotna na drugi stojnici, kjer smo poleg deljenja vode obiskovalcem tekmovali v vlečenju vrvi. Zelo zabavni so bili trenutki, ko je sprva vrv na vsaki strani prijel en član družine, nato se je pridružil drugi, pozneje še tretji mimoidoči, na koncu pa je vrv vleklo več kot 10 ljudi. Celoten dan v ZOO je potekal v prijetnem in dobrem vzdušju. Družine, vključene v Verigo dobrih ljudi, so nam v sledečem tednu napisale ali povedale, da so se imele res lepo, da so otroci uživali, tako na predstavi, na poslikavah obraza, pa tudi pri opazovanju njihove najljubše živali," dodaja.