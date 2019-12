Iz vrtca prinesel parkeljna iz testa, da ga je delil z družino

Pred dobrim mesecem se je pripetila podobna zgodba. In tesnoba, ki me ob teh tragedijah spremlja, je vse večja. Zakaj? Zato, ker je zadnje obdobje med nami vse več mamic, ki zares ne zmorejo bremena, ki jim ga nalaga življenje. Ki se v okoliščinah socialnega izključevanja, sodb in šikaniranja ne znajo in ne zmorejo braniti. Prav vsakič glasno opozarjamo, da nobena sodba ni na mestu, če ne poznamo ozadja posamezne zgodbe življenja. Pa tudi tedaj ne. In hkrati – prosimo ljudi – to počnem ves čas tudi sama, da če že ne moremo pomagati, vsaj ne povzročamo dodatne škode.

Zadnja dva meseca sta prepolna obupanih staršev. Predolgo so skrivali svoje stiske, ki so razjedale misli, dušo in telo. Prihajajo sklonjenih glav. Kot, da so krivi bede, v kateri so se znašli. Kot da so trpljenje ponotranjili in ga skrivajo celo pred svojci in si ga, prepogosto, ne upajo priznati niti sami sebi.

In prav objavljanje tega dnevnika je mnogo družin iz vseh krajev Slovenije privabilo na naša vrata. Prihajajo s tako težkimi bremeni ne le revščine, temveč tudi bolezni in izključevanja, sodb, šikaniranja, da najhujših sploh ne morem ubesediti. Pa niti eden od njih ni tisti, ki bi izkoriščal sistem. Še več. Mnogi med njimi niso niti upali odpreti vrat Centra za socialno delo, čeprav bi bili absolutno upravičeni do polne podpore in pomoči zato, ker jih je sram. Ker se bojijo sodb, ker so se opremili z nevrednostjo, ker nimajo nikogar več, ki bi mu zaupali.

Jutranje obveznosti so zares obsežne in pred nami je že mamica, ki je danes s komaj nekaj mesečno deklico jokajoče pristopila. Več kot deset minut se je opravičevala, ker je sploh prišla do nas. Redno je zaposlena. Trenutno je na porodniškem dopustu. Prejema nadomestilo za delo za čas dopusta, s katerim ne zmore kriti osnovnih življenjskih stroškov. In v tem mesecu je ostala brez hrane, nima primernih toplih oblačil ne zase in ne za otroka. Ko si je ustvarila družinsko gnezdo s prvim otrokom, se je vanj vselil tudi očka otroka. Ker je bila njegova zaposlitev nestalna, ni bil kreditno sposoben, zato je dolg za stanovanje prevzela sama. Opravljala je dobesedno dve zaposlitvi hkrati, da je poplačevala dolgove in skrbela za preživetje. In končno je tudi partner dobil stalno zaposlitev in zadeve so se ustalile. Odločila sta se še za drugega otroka. Tik pred porodom pa je partner menjal delodajalca, ki je omogočal stalno zaposlitev v tujini. Predstavil ji je, da bo zaslužek več kot dvakrat večji kot pri sedanjem delodajalcu. Da ji bo domov pošiljal zaslužek in enkrat mesečno prihajal k družini. Verjela je, da bo za čas porodniške lažje in bolje, saj je višji dohodek partnerja obetal dostojno preživetje.