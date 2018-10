Na socialnem robu: izračuni prihodkov treh različnih družin

Prvi primer so starši, ki so ostali brez službe in so zdaj brezposelni. Imajo dva otroka, ki še hodita v osnovno šolo. Skupaj prejmejo 878 evrov denarne pomoči, za dva otroka jim pripada tudi otroški dodatek, zaokroženo 240 evrov. Skupaj ta družina prejme 1118 evrov.

Vse se spremeni, če starši, ki so brezposelni, svoj čas izkoristijo tako, da delajo kot prostovoljci. To pomeni, da ali sodelujejo v gasilskem društvu ali pomagajo v domu za ostarele, razdeljevati hrano v zavetišču za brezdomce in tako naprej.

Drugi primer