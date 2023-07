Obiskali smo skladišče in pripravili 68 nahrbtnikov s šolskimi potrebščinami

Obiskali smo skladišče Zveze prijateljev mladine Moste - Polje in pripravili 68 šolskih torb s šolskimi potrebščinami, s katerimi bodo razveselili družine v stiski. Ugotovili smo, da delo ni tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled, saj so spiski šolskih potrebščin precej dolgi. Do konca avgusta nameravajo razdeliti še približno 150 šolskih torb s potrebščinami. Ob tem so opozorili, da kar nekaj šolskih pripomočkov še potrebujejo, najbolj jim primanjkuje nahrbtnikov za drugo in tretjo triado, pa tudi brezčrtnih zvezkov, peresnic, šablon in temper.

Morda se spomnite, kako pomemben se vam je zdel prvi šolski dan novega šolskega leta. Da boste imeli oblečeno najboljšo majico, najljubše hlače, da bi tisti nadležen pramen las stal tako, kot ste želeli, da bi si lahko izbrali najboljšo mizo in stol v učilnici in da končno spet vidite sošolke in sošolce, vsaj tiste najljubše. Pa tudi, da bodo sošolci opazili, da imate novo šolsko torbo in da ne boste pozabili novih copat, nove peresnice, pa sveže ošiljenih barvic in svinčnikov in še nepopisanega zvezka, ki poleg zapiskov čaka na kracanje pri predmetih, pri katerih učiteljica ni najbolj zabavna, pa na primer tudi nove radirke, takšne, ki še ni preluknjana s svinčnikom in še prav nič pogrizena.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Na žalost pa se vsaj pri tem zadnjem delu marsikateri otrok znajde v stiski. Bolj kot to, kakšno frizuro ima, ga skrbi, če bo učiteljica izpostavila, da rabi nov geotrikotnik, ker je lanski, ki ga je v torbo pakiral tudi letos, še vedno zlomljen, ali pa če bodo sošolci opazili, da so mu copati, ko je čez poletje zrasel dobrih 20 centimetrov, zdaj pa res že premajhni, ali pa se bo v nerodnem položaju znašlo kakšno dekle, ker njena rožnata torba iz tretjega razreda v šestem res "ni več kul". Mnogim otrokom starši namreč ne morejo kupiti novih šolskih potrebščin, ki že za povprečno družino predstavljajo velik zalogaj, za družine, ki so v finančno slabšem položaju, pa so zares veliko breme. Večkrat poročamo o dobrodelnih akcijah in javnost naprošamo, da priskoči na pomoč. Z vašo pomočjo svet – korak za korakom, malo po malo – spreminjamo na bolje. Ena od akcij Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje je namenjena prav zbiranju šolskih potrebščin za otroke iz družin v stiski.

Zaposleni Pro Plusa smo pripravili 68 šolskih torb Da bomo sodelovali v akciji, smo se odločili tudi zaposleni Pro Plusa in cel mesec pridno zbirali šolske potrebščine. V našem uredništvu 24ur.com je celo padla ideja, da vsak po svojih zmožnostih prispeva nekaj denarja, nato pa smo se odpravili v trgovino in izpraznili police s šestili, geotrikotniki in škarjami. Danes smo zbrane donacije odnesli v skladišče ZPM Moste - Polje na Zaloško 54 in pomagali pakirati šolske torbe.

icon-expand Pakiranje šolskih potrebščin v skladišču ZPM Moste - Polje FOTO: Damjan Žibert

V roke smo dobili sezname šolskih potrebščin – za vsako triado posebej. Ker je spisek potrebščin, ki jih je treba spraviti v vsako torbo, kar dolg, priprava torbe vzame kar nekaj časa. Lansko leto je ZPM z novimi šolskimi torbami in vsemi pripomočki razveselil med 150 in 200 otrok. Naša ekipa je uspela v dveh urah pripraviti 68 torb.

'Prostovoljstvo je vedno zakon!' "Jaz sem ponosna na svoje sodelavce, vsak je pomagal po svojih močeh in vsaka malenkost šteje. Tudi odziv je bil zelo dober," je med tem, ko je v torbo zlagala zvezke, povedala Tanja Picek, vodja projekta Veriga dobrih ljudi na POP TV-ju. "Vedno je super pomagati drugim, to učim tudi svoje otroke," je dodala. Podobno se počuti tudi Sanela Bećirović, urednica portala Bibaleze, ki je priznala, da je danes na pomoč priskočila zaradi sebe. "Mislim, da več sreče kot deliš, več je imaš sam. Prostovoljstvo je vedno zakon!" je zatrdila. Po tem, ko je v novo peresnico spravila še zadnjo barvico, je Taya Damjan iz POP IN-a povedala, da ji je zelo všeč, da smo se akciji pridružili kot podjetje. "Zavedamo se, kako ljudje živijo, in vemo, da neke stvari, ki se nam zdijo male, njim res veliko pomenijo in veliko spremenijo," pravi. Tudi sama ima hčerko, ki obiskuje osnovno šolo. "K sreči greva midve vedno v trgovino in si lahko izbere stvari, ki so ji všeč," pravi, a dodaja, da žal nimajo vsi te možnosti. "Moja hčerka je zdaj lahko v trgovini izbrala stvari, ki so ji všeč, in jih podarila neki punčki ter ji na ta način polepšala dan ali pa celo šolsko leto," pravi.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

"Vsi naj bi se veselili šole, tudi otroci, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. In to je dober razlog za to, da pomagamo," je povedala naša sodelavka Dunja Komučar, ki je poudarila, da jim na ta način lahko olajšamo prihod v novo šolsko leto. "Gre za otroke. In otrokom je vedno treba pomagati," je dodala. Na ZPM Moste - Polje potrebščine zbirajo celo šolsko leto, del zbranih donacij so tako lahko razdelili že prvi teden junija. "Do zdaj smo jih razdelili že približno 50, do konca avgusta pa jih nameravamo razdeliti še približno 150," je povedal Dejan Vučič, delavec v skladišču in mentor za družbeno koristna dela pri ZPM Moste - Polje. "Donacije za družine pomenijo veliko psihično in finančno olajšanje, otroci pa so tako prvi šolski dan srečni in brez skrbi," je še povedal Vučič.

Potrebujejo še šestila, geotrikotnike, šolske torbe in copate

Humanitarni organizaciji kar nekaj časa vzame tudi razdeljevanje pripravljenih torb, saj jih družine ne pridejo iskat le v skladišče, ampak jih razvažajo tudi po drugih krajih v Sloveniji.

Kljub temu, da so kar nekaj šolskih torb že pripravili, pa šolskih potrebščin še primanjkuje. Najbolj potrebujejo brezčrtne zvezke, zvezke z malim karom, markerje, edigse, beležke, notne zvezke, šablone, peresnice, tempere in čopiče, pa tudi vreče za copate, nalivnike in nahrbtnike za drugo in tretjo triado.

icon-expand

Potrebujejo tudi hrano V zadnjem času so na ZPM Moste - Polje ugotovili, da je letos veliko manj donacij kot pretekla leta, in opozorili, da je precej izpraznjeno tudi skladišče s hrano. Veseli bodo donacij hrane z daljšim rokom trajanja, kot so konzerve s tunino, fižolom, grahom, koruzo in omako za testenine, pa tudi sladkorja, moke, mleka, zdroba, polente, različnih namazov, kosmičev in olja.