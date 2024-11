Kako mediji pomagajo pri prizadevanju za bolj pravično in sočutno družbo

Na Zvezi Anita Ogulin in ZPM so obiskovalce pozvali, naj si predstavljajo, da so se prebudili v dan, ki je videti povsem običajen, a v sebi skriva težke odločitve. "Pogled na prazen hladilnik vas opomni, da boste morali izbirati – plačati že zapadli račun za najemnino ali kupiti hrano za družino. To je kruta realnost za 264.000 Slovencev in Slovenk, ki živijo pod pragom revščine. Stiske, s katerimi se soočajo, niso enkratne ali prehodne, temveč del njihovega vsakdana," pravijo.

Vsak dan se na humanitarni program Veriga dobrih ljudi obračajo družine, ki se znajdejo v stiski. Njihove zgodbe so vsaka zase edinstvene in težke. V zadnjem času se nanje obrača tudi vse več zaposlenih. "Kljub drugačnosti vsake obravnavane družine pa lahko med njimi najdemo podobnosti, ki so jih pripeljale v težko življenjsko situacijo," pravijo in dodajajo, da so stiske pogosto odraz trenutnih družbenih razmer. Prepogosto se družine na program Veriga dobrih ljudi obrnejo prepozno – ko je njihova situacija že težka, stiska velika in je nujna takojšnja pomoč.

"Mediji imajo v sodobni družbi izjemno moč – lahko ozaveščajo, izobražujejo in sprožajo spremembe. Prav zato je partnerstvo z medijsko hišo POP TV tako dragoceno. S svojim medijskim poročanjem dajejo glas tistim, ki so prepogosto preslišani, in pomagajo ozaveščati javnost o realnosti, ki je pogosto skrita zunanjemu svetu. Ta realnost je drugačna od iluzije, ki jo ustvarja kapitalistični svet," so prepričani na Zvezi.