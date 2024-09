Kako otroku pomagati pri uvajanju v vrtec?

Prvi dnevi v novem okolju z nepoznanimi ljudmi so za otroke, včasih pa še bolj za starše, lahko zelo stresni. Uvajanje v vrtec je za mnoge starše dogodek, ki ga ne pozabijo niti desetletja pozneje. Če ste po dveh tednih otroka pustili v vrtcu ali šoli rdečega od joka ali pa trdega od strahu, ste se verjetno vprašali, kaj delate narobe. Nekaj nasvetov, kako otroku pomagati premagati stisko, je podala Monika Erjavec Bizjak, magistrica zakonskih in družinskih študij in vodja projekta Dobro sem pri Zvezi Anita Ogulin in ZPM.