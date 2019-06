'Kako otroku razložiti, zakaj ima sošolec takšno torbo, on je pa ne more imeti'

Skrivamo se, da otroci ne vidijo naših solza, ko vemo da jim ne bomo mogle kupiti novih zvezkov in knjig. Še težje pa je kako otroku razložiti, zakaj ima sošolec takšno torbo in zvezke, on pa jih ne more imeti. Ne gre za luksuz, ampak za osnovne potrebščine. In prav te marsikateri družini ali mami samohranilki pomaga kupiti Zveza prijateljev mladine Moste Polje. Tokrat bo na pomoč priskočila tudi Veriga dobrih ljudi. In vi.