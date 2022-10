Kako pa vi skrbite za svoje finance?

Velika večina ljudi ne spremlja svojih finančnih transakcij in sploh ne ve, kam in koliko denarja mesečno porabi, le malo je takih, ki svoje izdatke in prilive redno spremljajo. A prav slednje, pravijo strokovnjaki, je zelo pomembno in nas lahko 'reši' marsikatere zagate. Živa Logar, koordinatorka programa Veriga dobrih ljudi, kjer družinam v stiskah nudijo celostno pomoč, opozarja na pomembnost in smisel vodenja mesečnih prihodkov in odhodkov. "Smernice, ki jih dajemo družinam, vključenim v program Veriga dobrih ljudi, so namenjene vsakemu izmed nas," pravi in dodaja, da je, če imamo neke navade usvojene, s tem lažje nadaljevati, tudi ko pride do stiske.

Družine, ki so vključene v Verigo dobrih ljudi, svoje finančno stanje spremljajo s pomočjo finančnega načrta, ki pa je dobra osnova za vse, ki želijo spremeniti svoje finančne navade in začeti spremljati svoje finančno stanje. V finančni načrt tako vpisujemo redne mesečne prihodke, kot so plača, otroški dodatek, štipendija, preživnina itd., torej vse prihodke, ki jih redno prejemamo vsak mesec. Vpisati je treba tudi izredne mesečne prihodke, ki jih prejmemo občasno, kot je npr. denar za rojstni dan, regres itd. Vsak mesec nato prihodke seštejemo in od njih odštejemo redne mesečne odhodke. Sem štejemo najemnino, stroške, povezane s stanovanjem, kot so elektrika, voda, komunala itd., pa tudi stroške šole ali vrtca in zavarovanj. To so redni mesečni odhodki, ki jih plačujemo vsak mesec. Ko dobimo razliko med mesečnimi prihodki in rednimi mesečnimi odhodki, nam ostane znesek, ki ga moramo razporediti za ostale stvari, torej ostale mesečne stroške. Sem spadajo hrana, gorivo, oblačila in obutev, kozmetika in čistila ter ostale stvari. Živa Logar poudarja, da je treba vse zneske zapisati do decimalnega števila natančno in naj ne zaokrožujemo ne navzgor in ne navzdol.