Kako so naši novinarji reševali 'izziv revščine'?

Kaj bi vi storili, če bi se vam začeli nabirati neplačani računi? Če bi morali otroku razložiti, da ne bo mogel več obiskovati glasbene šole ali karateja? Na Zvezi prijateljev mladine so, da bi se lažje postavili v čevlje nekoga, ki se je znašel v stiski, pripravili "izziv revščine". V njem so se preizkusili tudi naši novinarji in kmalu ugotovili, da je naloga vse prej kot lahka.

Izziva revščine, ki so ga pripravili na Zvezi Anita Ogulin in ZPM, so se lotili tudi naši novinarji. Na spletni strani si je vsak izbral eno od treh oseb, ki so se povsem nepričakovano znašle v primežu revščine. Najprej so preračunavali, seštevali, odštevali, se odrekali in skušali z različnimi taktikami pokriti vse mesečne stroške, a kmalu ugotovili, da je naloga izjemno težka.

"Zdelo se mi je, kot da ničesar ne smem izpustiti, vse sem morala poravnati, a nisem imela dovolj denarja. V resnici se mi je zdelo grozno soočiti s tem," pravi Anastasija Jović, novinarka POP IN. Čeprav se ji je sprva zdelo, da bo šlo, se je kmalu zataknilo. "Skušala sem biti taktična, večkrat poskusila in nato ugotovila, da ne morem priti skozi mesec," je povedala. "Celo noč nisem spala zaradi stanovanja. Kam bomo šli, če nam odpovedo najemno pogodbo," je ena od vsiljivih misli Maje, mame samohranilke, v čevlje katere je stopil novinar 24 UR Anže Božič. Misli se namreč nenadzorovano pojavljajo tekom izziva, kot se nenadzorovano pojavljajo v glavah tistih, ki se skušajo izviti iz svoje težke situacije. "Misli so me že na začetku presenetile, ker so temne in niso lahke," je priznal. Tudi novinarki oddaje Svet na Kanalu A Danici Jovanovič se je zdela naloga težka. "Sploh ne moreš sam priti skozi izziv, se moraš obrniti po pomoč. Zelo neprijeten je ta občutek nemoči, da ne moreš poskrbeti za svojo družino," pravi.

Kar nekajkrat je skušal do rešitve priti Mirko Vorkapić, novinar portala 24ur.com. "Ker moja prva misel ni, da bi šel prosit za pomoč, sem poskusil trikrat, štirikrat izziv rešiti sam. Šele potem sem ugotovil, da se lahko obrnem tudi na CSD in Verigo dobrih ljudi," pravi. Sicer meni, da se večina ljudi verjetno skuša s težavo najprej soočiti sama, šele ko res ne gre, zaprosijo za pomoč. "V bistvu te kar prizadene tak kviz," je povedal Denis Malačič, novinar oddaje Svet na Kanalu A. "Glede na to, da smo ljudje večkrat nezadovoljni s tem, kar imamo, bi reševanje tovrstnega kviza predlagal vsem. Mogoče bi bili malo bolj hvaležni za stvari, ki jih imamo," je dodal. "To je definitivno težek izziv. Sploh si ne znam predstavljati in si tudi nočem predstavljati, da bi se sama soočala s takšnimi težavami. Še posebej, če je zraven še otrok," je po poskusu reševanja povedala Klavdija Zver, novinarka POP IN.

Pod pragom tveganja revščine v Sloveniji živi več kot 264.000 posameznikov, od tega 15 odstotkov otrok in mladostnikov. Med revnimi je tudi vse več zaposlenih, ki se kljub rednim prihodkom soočajo z nemogočimi odločitvami. Morda si težko predstavljamo, kako dejansko je, ko se moramo odrekati, ko ne zmoremo, ko enostavno ne gre več. Tudi sami lahko stopite v čevlje tistih, ki so se znašli v stiski, in sicer na tej povezavi.