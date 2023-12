Kam je šel milijon in pol evrov, ki ga je zbrala Veriga dobrih ljudi?

Med poplavami je namreč družini Zorman voda uničila spodnji del hiše in tudi dvigalo, ki je bilo Anžetovo okno v svet. Prav tako je voda uničila kombi, prilagojen za Anžetov električni voziček, Anže pa je bil obsojen na večtedensko životarjenje v zgornjem nadstropju. In brez dvigala ter prevoza bi tudi ostal, če ne bi na pomoč priskočili dobri ljudje.

Da je denar res prišel v prave roke, se je prepričala Ana-Marija Ficko , ki je obiskala fanta, ki se bo zaradi dobrih ljudi kmalu lahko s svojo družino vozil na izlete in v šolo. Starejši par je dobil nazaj toplo stanovanje, profesor geografije bo lahko spomladi v pritličju prebiral svoje zemljevide. Ana-Marija se je na delu poti pridružila še Aniti Ogulin , srcu Verige dobrih ljudi, ki, če le najde čas, odide na teren. Tudi s komisijo. Da preveri, predvsem pa, da ljudem prinese pogum in toplino.

Svoboda Anžetu pomeni veliko. "Dobil sem solzne oči, ko sem zaslišal ropot dvigala. Veliko mi pomeni. Če je le lepo vreme, sem večino časa preživljal zunaj," je povedal. Tudi zato se je družina odločila javno izpostaviti. Da se zahvali ljudem odprtih src, pa hkrati tudi dokaže dvomljivcem glede pravilno porabljenega denarja.

Del denarja tudi za obnovo stanovanja prostovoljnega gasilca

Del sredstev bodo zdaj v Verigi dobrih ljudi namenili tudi za obnovo stanovanja Anžetovega strica, prostovoljnega gasilca, ki mu je poplava povsem uničila stanovanje. "Jaz pravim, hvala bogu, da imam jaz še brata živega," je povedal Anžetov oče. Ko je namreč pridrvela vodna gmota, je bil že na gasilski intervenciji.

"Mislim, da če ne bi šel na intervencijo, bi ga naprej stresla elektrika, ker to je bilo hitro, potem bi pa utonil. Eni pravijo v pol ure, tukaj je bilo v nekaj minutah, 10, vsega konec," dodaja Simon.

Simonu Zormanu so pred dobrim desetletjem dobri ljudje že pomagali, da je postavil hišno dvigalo za svojega sina. Takrat se je zaobljubil, da bo v zahvalo on pomagal drugim. In zdaj že 11. leto zapored prireja dobrodelne koncerte za otroke s posebnimi potrebami. Pa tudi za ostale ljudi v stiski, ker, kot pravi, se dobro z dobrim vrača.

"Smo se odločili, da bomo 16. spet naredili koncert, glasbeni večer v šmarski dvorani, prostovoljne prispevke pa namenili ZPM Moste-Polje," je napovedal. Tokrat se bo v voditeljski vlogi preizkusil kar Anže sam oziroma v duetu.

Anžetov oče, ki je zaposlen kot osebni asistent, se ob vsej organizaciji vedno trudi, da bi vključil tudi otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ker vključenost pomeni vrednost, samozavest in razvoj. In morda takšna angažiranost, razmišlja Simon, prinese tudi boljši odnos ljudi do pomoči potrebnih.