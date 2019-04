Katera evropska država nameni največ za otroške dodatke?

V Nemčiji je višina otroškega dodatka odvisna od števila otrok, na Irskem vse družine prejemajo enake zneske, v Sloveniji pa je višina otroškega dodatka vezana na oboje: število otrok in prihodek družine. A če se prihodek bistveno spremeni, naš sistem ne odregira vedno ažurno in v skladu z novimi prihodki družine.

V Sloveniji je višina otroškega dodatka vezana na prihodke družine, če se ti spremenijo, temu naš sistem le delno sledi. FOTO: Dreamstime

Zgodba mamice, ki je zamenjala dobro plačano službo za slabše plačano delo, odločba Centra za socialno delo pa ji je ob izračunu plačila vrtca in odmeri otroškega dodatka upoštevala stare dohodke, nikakor ni osamljena. V pravilih izračunavanja denimo upravičenosti do otroškega dodatka na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je jasno zapisano, da se upoštevajo dohodki preteklega koledarskega leta, če pa ti podatki med odločanjem niso znani, se upoštevajo celo prihodki leta pred tem. Pravila so torej jasna, vprašanje pa je, ali so tudi življenjska. Če denimo med prehodom z enega na drugo delovno mesto vsaj za en dan postanete brezposelni, bodo to Centri za socialno delo upoštevali kot spremebo in bodo pri izračunu upoštevali vaše nove prihodke. Upoštevajo namreč le tovrstne spremebe: bodisi izgubo službe, začetek nove, ali pa prehod v skrajšani delovni čas. V tem primeru vam bo socialni delavec lahko izračunal nove podatke že iz ene same prejete plače. Zakaj torej to ni mogoče tudi v primeru, da vmes niste prekinili zaposlenosti, vseeno pa ste začeli delati na drugem delovnem mestu, v drugi službi, z drugačno plačo? Na tej točki je bodisi povsem neživljenjska zakonodaja, ali pa je taka interpretacija te zakonodaje s strani zaposlenih na CSD-ju.

Podpora družinam je po evropskih državah zelo različna, ponekod je odvisna od števila otrok, drugod od ekonomskega položaja družine. FOTO: Shutterstock

Različni sistemi po Evropi Višina otroškega dodatka je sicer pri nas povezana z dohodkovnim razredom, v katerega je uvrščena družina in pa s številom otrok. Tako lahko pri denimo enem otroku višina otroškega dodatka sega od 19,88 pa do 114,31 evrov. Z vsakim naslednjim otrokom se znesek viša. Preverili pa smo, kako je sistem otroških dodatkov urejen še po nekaterih drugih evropskih državah. Izkaže se, da so pristopi izjemno različni in se pogosto tako kot pri nas dopolnjujejo še z drugimi pravicami in olajšavami za družine. Podrobnosti o pravicah v posameznih državah lahko preverite na tem spletnem naslovu. Zajeti podatki so večinoma veljavni za leto 2018. DANSKA Na Danskem je finančna pomoč družini vezana na starost otroka. Starejši, kot je otrok, manjši je znesek, izplačevanje dodatka pa se preneha z dopolnjenim 17. letom starosti. Na Danskem si izplačila sledijo po četrtletjih. Tako odvisno od starosti otroka starši prejmejo med 377 evri in 605 evri na četrtletje. Znesek je odvisen tudi od prihodkov staršev, če namreč zaslužita več kot 120.730 evrov letno, je višina dodatka znižana. AVSTRIJA Tudi v Avstriji je višina dodatka vezana na starost otroka, le s to razliko, da se dodatek s starostjo povečuje in ne zmanjšuje kot na Danskem.

Tudi v Avstriji je višina dodatka vezana na starost otroka, le s to razliko, da se dodatek s starostjo povečuje in ne zmanjšuje kot na Danskem.

Tako bodo starši za otroka do tretjega leta prejemali 114 evrov mesečno, med tretjim in desetim letom 121,9 evrov, po desetem letu 141,5 evrov, po 19.letu, če se otrok še šola, pa 165,1 evro. Za družine, ki na leto zaslužijo manj kot 55 tisoč evrov in imajo več kot dva otroka, Avstrija poskrbi še z posebnim dodatkom 20 evrov mesečno. Septembra šoloobvezni otroci do 16. leta prejmejo tako imenovani 'Schulstartgeld' oziroma šolski denar. To je 100 evrov, namenjenih lažjemo začetku šole in pokrivanju izdatkov povezanih z njo.

V Nemčiji je višina otroškega dodatka odvisna od števila otrok in ne dohodkovnega razreda družine. FOTO: Thinkstock

NEMČIJA V Nemčiji otroški dodatek ni vezan na prihodek družine, ampak na število otrok. Tako družina za prvorojenega otroka prejme 194 evrov mesečno, za drugega prav tako 194 evrov, za tretjerojenega 200 evrov, za četrtega otroka pa 225 evrov mesečno. Ta dodatek je enak za vse družine s stalnim prebivališčem v Nemčiji, prejemajo pa ga praviloma do dopolnjenega 18. otrokovega leta, izjemoma, če se otrok še izobražuje, tudi do 25. leta. TURČIJA V Turčiji starši prejmejo enkratni znesek ob rojstvu vsakega otroka. Za prvega otroka dobrih 45 evrov oziroma 300 turških lir, za drugega dobrih 60 evrov, za vsakega naslednjega otroka pa 90 evrov. Poleg tega prejmejo vsak mesec 18,60 evra dodatka. VELIKA BRITANIJA Britanski starši prejmejo enotni tedenski znesek za svojega prvorojenca, ki je leta 2018 znašal dobrih 23 evrov tedensko. Za vsakega naslednjega otroka prejmejo dobrih 15 evrov tedensko.

Britanski starši prejmejo enotni tedenski znesek 23 evrov za svojega prvorojenca. Za vsakega naslednjega otroka prejmejo dobrih 15 evrov tedensko.

Pavšalni znesek naj bi nespremenjen ostal vse do aprila leta 2020. Ta znesek država praviloma izplačuje vsake štiri tedne, izjemoma, če je prejemnik starš samohranilec, ali pa je upravičen do drugih socialnih pomoči, pa gre dejansko za tedensko izplačilo. Družina je do prejemanja otroškega dodatka upravičena dokler otrok ne dopolni 16. leta starosti, oziroma do 20. leta, če se otrok še šola. IRSKA Tudi na Irskem sistem izplačil otroškega dodatka ni vezan na osebni dohodek staršev, je pa eden o sistemov z najkrajšo dobo izplačevanja. Pavšalni znesek 140 evrov – podatek velja za leto 2017 – mesečno prejme družina za vsakega otroka do njegovega 16. leta. Če pa se šola ali gre za primer nezmožnosti za delo, pa ta dodatek lahko prejema še dve leti, do 18 leta.

Francoskim staršem dodatek pripada šele po prihodu drugega otroka. FOTO: Thinkstock

FRANCIJA Francoski starši prejemajo otroški dodatek vsak mesec in ta ni odvisen od osebnih dohodkov. Vendar pa francoska ureditev določa, da jim dodatki pripadajo šele z drugim otrokom. Ko se torej rodi drugi otrok prejmejo mesečno 131,16 evra. Znesek je pri tretjem višji in znaša 299,20 evra, za vsakega nadaljnega otroka pa prejmejo 168,04 evra. PORTUGALSKA Finančna pomoč je odvisna tako od števila otrok kot tudi od njihove starosti in prihodka družine. Ta ne sme preseči četrtega dohodkovnega razreda, ki je na Portugalskem določen med 9.000 in 15.000 evri. Poleg tega pa celotno premoženje družine ne sme preseči 102,936 evra. Portugalska pozna poseben dodatek za otroke iz najrevnejših družin, ki sodijo v najnižji dohodkovni razred. Septembra, ko gredo v šolo, otroci, stari od 6 do 16 let, prejmejo dodaten enkratni znesek, ki je enak višini socialne pomoči, ki jo prejema njihova družina.