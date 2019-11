Ker si ne morejo privoščiti kurjave, varčujejo tudi na hrani in elektriki

Stražiščarjevi vsako leto namreč bijejo boj s kurjavo. Kje jo dobiti in kako? Živijo v stari, kamniti hiši, na območju, kjer zima kaže ostre zobe. Kakor pravi Stražiščar živijo blizu Blok, kjer je značilno, da imajo šest mesecev zimo in mraz.

Po plačilu položnic družini vsak mesec ostane le še 100 evrov za vsakega družinskega člana. Za hrano, obleke, bencin. In Stražiščar pravi, da je od tega denarja zelo težko dati 100 evrov na stran za kurjavo.

Žena hodi v službo, oba z možem se trudita zaslužiti še kaj z ročnimi deli, pomagajo jim humanitarne organizacije, zato družina sicer shaja, a težko.

Podobnih družin je v Sloveniji veliko.

"Prihajajo k nam v te medgeneracijske centre otroci, po šoli in pač ostajajo dlje pri nas, med drugim predvsem za to, ker imajo doma mrzlo," je povedala Tjaša Razpotnik Tomažin iz Zveze prijateljev mladine. In potem doma sedijo v bundah, se stiskajo v prostorih s stroji, ki oddajajo toploto.

Mnogi ostanejo brez tople vode, luči, elektrike, kurjave

Velikokrat se družine znajdejo v stiski tudi zaradi nepoznavanja birokacije. Lep primer je izredna denarna pomoč, ki se dodeljuje tudi za kurjavo. "Izredno socialno denarno pomoč je treba porabiti 30 dni od kar je bila izdana odločba," je razložila Razpotnik Tomažinova.