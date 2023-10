'Ker živijo v pomanjkanju, mislijo, da so nesposobni'

Govoriti na glas o stvareh, ki ljudem povzročajo stiske, je pomembno. Zakaj? Pomaga k zmanjševanju stigme, ki na skrivaj in tiho poglablja stiske, predvsem pa pripomore k hitrejšemu reševanju težav in posledično preprečevanju njihovega širjenja. Pri vsem tem je relevantno, da se zadržimo raznih opazk in komentarjev, še posebno takrat, ko zgodbe ali situacije ne poznamo dovolj dobro, saj s tem lahko povzročimo veliko škode, tudi nepopravljive.

Na problematično temo opozarjamo na različne načine, tudi ob raznih dogodkih, ki so povezani s področjem dela, ki ga opravljamo. V ta namen smo bili aktivni tudi oktobra, ko smo beležili tri pomembne mednarodne dni. Najprej smo veselo pozdravili mednarodni dan duševnega zdravja, nato mednarodni dan hrane in dan za tem še mednarodni dan boja proti revščini. Vsi trije pokrivajo življenjsko zelo pomembna področja, zato je prav, da so dobili svoj dan, ko omenjenim temam namenimo še več potrebne pozornosti.

Prošnjo za pomoč so spremljali občutki sramu, nesposobnosti in manjvrednosti

Ta teden sem se ob izvajanju delavnic za opolnomočenje (Finančna šola), ki jih organiziramo za starše, vključene v program Veriga dobrih ljudi, z udeleženkami pogovarjala tudi o tem, kako so se počutile takrat, ko so se odločile zaprositi za pomoč. Vse, brez izjeme, so se spominjale občutka sramu, nesposobnosti in manjvrednosti. Danes jih sram ne zaznamuje več, saj so videle, da v tem ni nič sramotnega. Prisotna pa je žalost zaradi otrok, saj jim prepogosto ne morejo nuditi niti osnovnih stvari, ki jih človek potrebuje za dostojno življenje. Vse to jih vodi v občutek nesposobnosti. S solzami v očeh so pripovedovale različne izkušnje, ki so jih prestajale ali se jih še vedno dotikajo.

Nenehen boj za lepšo prihodnost

Vse se borijo, predvsem zaradi otrok, ki jim želijo omogočiti svetlo in dobro prihodnost. Kljub temu da se ves čas trudijo, da otrok ne obremenjujejo s finančnim in materialnim pomanjkanjem ter stiskami, ki jih ob tem doživljajo, jih otroci velikokrat sami zaznajo. Mame najbolj boli, ko otroku ne morejo kupiti ali omogočiti stvari, kot je na primer čokoladica v trgovini ali položnica za šolsko ekskurzijo, ki še vedno neplačana visi na hladilniku. Takrat jih otroci pogosto vprašajo, ali je to zato, ker so revni. Mamice jim skrbno odgovorijo, da trenutno nimajo toliko denarja, in jih mirijo, da je vse v redu in da se bo vse dobro izteklo. Temu podobne situacije jim odprejo še nezaceljene rane, spet začutijo občutke šibkosti in strahu pred negotovo prihodnostjo. Žal jim je vseh, ki so jih letošnja neurja in poplave prizadela, vendar zaradi svojih težav ne zmorejo tiste empatije in solidarnosti, ki so ju bile včasih zmožne.