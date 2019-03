Kljub revščini ne more do subvencije za stanovanje

Ker ne stanuje v kraju, kjer ima stalno prebivališče, ne more do neprofitnega stanovanja.

Življenje je Mojco – njeno pravo ime hranimo v uredništvu – pripeljalo v kamniški konec države. Živi v najemniški garsonjeri, v bližini si je našla službo, njen 9-letni sin pa tam hodi v osnovno šolo. A ker ima stalno prebivališče prijavljeno pri sorodnikih skoraj 50 kilometrov stran v povsem drugi občini, se je znašla v nemogočem položaju, ki ga noben pravilnik ali pravni akt ne razrešuje.

Če namreč družina v stiski ne uspe priti do neprofitnega stanovanja, zaradi hudega pomanjkanja le-teh Javni skladi in lokalne skupnosti omogočajo subvencijo tržne najemnine. Do lani, pravi naša sogovornica, je občina takšno subvencijo omogočila le nekomu, ki je dejansko tudi stanoval znotraj njenih meja, nato pa so to določilo spremenili: "Socialna delavka me je poklicala in obvestila o tej spremembi. In jaz sem zaprosila za to subvencijo v občini, kjer imam prijavljeno stalno prebivališče. In jo tudi dobila! Tam okoli 120 evrov. Tako sem bila vesela, da bom končno lahko malo zadihala."

Stanovanje je dobila skoraj 50 kilometrov stran

A olajšanje ni trajalo dolgo. Mojca je namreč morala, če je želela subvencijo za plačilo svoje tržne najemnine obdržati, znova poslati vlogo za neprofitno stanovanje. "Po treh mesecih so prišli ocenit moje razmere in so mi nato dodelili stanovanje na področju CSD-ja Škofja Loka. Vse moje življenje pa je tu v okolici Kamnika. Prosila sem jih, da mi dajo dva meseca časa, da razmislim. Vedela sem, da če bi šla živet tja, bi bil zame življenjsko rešen velik problem. Manjši stroški, manjša najemnina. Po drugi strani pa sem vedela, da če se preselim, bo moj sin izgubil stik z očetom."