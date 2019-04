Kmetija zaradi bolezni goveda tik pred propadom, položnice pa se kopičijo

Zgodba družine iz Slovenskih goric: huda denarna stiska jih je potisnila na rob obupa in preživetja. Mama je pred 14 dnevi rodila, doma imajo še dva otroka. In namesto da bi se veselili prihoda novorojenčka, je družina zavita v žalost. Njihova kmetija je namreč na robu propada. Bolezen živine jih je pahnila v dolgove, saj so se 'zakreditirali' kar z dvemi posojili - tako morajo na mesec plačevati po 6000 evrov. Mlada mati je na robu obupa, oče pa dela od jutra do večera, da poskuša nabrati denar. Položnice pa kljub temu ostajajo neplačane ...

Nekoč uspešna kmetija, ki je imela več kot 150 glav živine, se danes bori za golo preživetje. Pred petimi leti so namreč kupili teleta, ki pa so bila bolna. Bolezen se je širila po hlevu in jim z vsakim novim poginom jemala kruh za preživetje. Oče, mama in trije otroci, zadnji je še dojenček, tako ne vedo kako bodo dočakali novo jutro.

"Na leto je poginilo od 20 do 30 telet. Na dva meseca to pomeni okoli 400 evrov izpada dohodka po komadu," pripoveduje oče.

Da bi izboljšala svoj finančni položaj in dvignila svojo kmetijo spet na noge, sta se starša zadolžila. Na banki so jima ponudili kredit za 300.000 evrov, tako sta se zadolžila za dolgih 30 let. Poleg tega pa sta vzela še lizing, za stroje. Nova zadolžitev je tako za dodatnih 70.000 evrov.

"Ne zmoreš. Recimo če bi tam dal tisočaka, pa plačeval sproti, potem se niti ne bi nabiralo. Ko pa se enkrat začnem pa je konec," dodaja.

Na mesec morata tako plačevati kar 6000 evrov, ki pa jih zaradi stanja v katerem se je znašla njuna kmetija, ne zmoreta. Kopičijo se številne neplačane položnice za elektriko, vodo. Oče dela po cele dneve, da poskuša zbrati denar. Ne morejo si namreč privoščiti, da bi jim vzeli njihovo kmetijo, saj to je vse kar imajo.

Oče gara, zaradi dolgov prepiri

"Delaš od jutra do večera, da vsaj to nabereš, za vse ostalo pa zmanjka," pojasnjuje oče in dodaja, da družina tako nima od njega prav nič. "Bolj ali manj se zdaj kregamo, tudi zaradi tega, ker mene ni. Ker zjutraj grem ob petih, vrnem pa se ob enih ponoči. Kaj ima družina od mene? Ne otroci, ne žena, nič."

Oče tako ne razume, kako so mu lahko na banki svetovali, da se kljub takšnemu položaju zakreditira kar za 30 let.

Stiska, v kateri se je znašla družina iz Slovenskih goric, pa ni osamljen primer. Samo v letošjem letu so na Zvezi prijateljev mladine obravnavali družine kmetov, ki niso zdržali finančnega pritiska, ki so jih nad njimi vršile banke in so zaradi neizhodnega položaja storili samomor.