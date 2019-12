Ko je prišla na delo krvava od udarcev, so jo z otroki odpeljali na varno

Zjutraj izvem, da je dekletu, ki je bila z nami na letovanju, umrla mamica. Zgodba, ki jo je delila z nami, je ena sama bolečina. Onkološko bolna mamica ni zmogla skrbi za svoje tri otroke. Zadnje obdobje je bila bolnišnično oskrbovana. Otroci so bili nameščeni drugod: dva v rejniški družini, eden pri ostarelih starših. Oče je že pred leti zapustil družino in odšel v tujino, stikov z njim niso imeli. Tudi deklica je že v najzgodnejšem otroštvu zbolela za levkemijo. Kar nekaj let je bila tudi sama po bolnišnicah. Ko je odraščala, je s starši pogosto menjala bivalno in šolsko okolje. Imela je občutek, da v tej agoniji preživetja družine in medsebojnih obračunavanj staršev tudi njena bolezen ni bila spremljana. Ko smo se vrnili z letovanja, sem takoj poklicala na CSD, kjer so zagotovili, da je dekle redno zdravstveno spremljana in bolezen ne napreduje. V mislih sem z dekletom in njenima bratoma.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

Komaj se skozi gost promet prebijem do Proletarske, že pri receptorju čakajo starši. Nekateri naročeni na pogovor, mnogo več tistih, ki so prišli nenapovedano. Med njimi lepo črnolaso dekle. "Nisem najavljena," pravi."Toda ne morem več. Zares ne morem več". Oči so polne solz, obraz je drgetajoč. Povabim jo v pisarno in jo umirjam, da bo zmogla pogovor. Je mamica dveh otrok. Otrok, ki ne poznata varnega, spodbudnega otroštva. Kot ga ni njuna mamica. Bila je zavržen otrok. Otroštvo je preživljala v več rejniških družinah. Bila je vzgojno zanemarjena, pogosto trpinčena, tudi zlorabljena. Nikoli z nikomer ni predelovala preteklosti. Zato je po poznanih vzorcih sprejela v svoje življenje partnerja, ki v začetku ni kazal znakov agresije. Ali pa jih ni prepoznala. Ob delu je opravila srednjo šolo in je že nekaj let zaposlena v zdravstvu. Od začetka skupnega življenja ji je partner ves prihodek pobral zase. Ker naj bi upravljal z denarjem. Sama se je za opremo za stanovanje in pogosto za stanovanjske stroške in poplačilo starih dolgov zadolževala. Ker je vezala dolgove na prihodek, je bil ta vse manjši, zato je bila pogosto tepena. Ker ob koncu meseca denarja ni bilo dovolj, pravi.

Pravi pekel pa se je pričel z rojstvom drugega otroka. Partner je postajal vse bolj nasilen. Do nje in otrok. Na delo je prihajala z modricami, pogosto tudi s polomljenim rebrom. In ko se je vračala, je večkrat že pred vrati stanovanja slišala jok otrok. Kar nekaj let je trajalo čisto brezumje partnerja in očeta otrok. Bila je prepričana v svojo usodo, ki ni bila dosti drugačna od njenega otroštva.

Sodelavci so jo dolgo časa spodbujali, da mora nekaj ukreniti. Ni imela poguma in strah jo je bilo. In ko je tistega dne prišla na delo, ranjena in krvaveča od udarcev, so otroke in njo odpeljali na varno. Stran od partnerja. Iztekel se je čas in uredila si je življenje v drugem stanovanju. Toda preteklost vedno sledi sedanjosti. Izvršbe ter rubeži za dolgove, ki jih je jemala, so jo čustveno in duševno popolnoma paralizirali. Ni zmogla več na delo, ne znajde se več. Razmišlja o najhujšem. Otroka, vajena več kot trpkega in skromnega življenja, se bojita zanjo. Napotila in pospremila sta jo do nas. Dolgi izpovedi, ki je potekala v solzah, je sledilo olajšanje. Otroka smo nemudoma razbremenili skrbi za življenje mamice in ju vključili v projekt Botrstvo. Z mamico pa smo se dogovorili za vključitev v čisto vse podporne stebre programa Verige dobrih ljudi. Družino smo takoj opremili z najnujnejšimi dobrinami, poleg tega pa jih povabili tudi v doživetja Čarobne zime. Objeti in solznih oči hvaležnosti so odhajali. Upam, da lepšim in bolj mirnim praznikom naproti.