Izgorelost, prazen hladilnik, neplačani računi – kruta realnost žensk v koroni

In tako se dogaja, da se morajo marsikatere ženske, zaposlene v sektorjih z nižjo plačo, obračati na dobrodelne organizacije, ker drugače njihove družine ne bi preživele. Na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje opažajo velik porast v številu prošenj. Živa Logar iz Verige dobrih ljudi pravi, da so lani prejeli za 60 odstotkov več prošenj po pomoči v primerjavi s preteklimi leti. "To so ljudje, ki prej niso potrebovali pomoči, to so res vsi družbeni sloji, ne gre za nizko izobražene ljudi, ampak tudi visoko izobražene, ki so morda izgubili službo, so na čakanju," pripoveduje.

Mag. Majda Hrženjak z Mirovnega inštituta meni, da je na poslabšanje položaja žensk med epidemijo najbolj vplivalo prav zaprtje šol in vrtcev.

Izpovedale so se mi tri uspešne ženske, tri dobre matere, vsaka s svojo službo, vsaka s svojimi življenjskimi zgodbami, ki pa so lani oziroma letos pristale na skupnem imenovalcu: socialni stiski. Eden večjih krivcev za to pa: ukrepi za zajezitev epidemije.

"Hči se mi je jokala, da ne more biti sama doma, jaz pa sem v sebi čutila grozljivo stisko. Lahko ostanem brez službe, če ostanem doma? Lačna, brez stanovanja?"Tako je osebne boje bila Silvija, mati samohranilka in medicinska sestra, zaposlena v Kliničnem centru v Ljubljani, ko se je lani začela epidemija in so se morali v prve bojne vrste postaviti prav zdravstveni delavci. "Klicala me je desetkrat na dan, za šolo ni naredila nič, ker jo je bilo nenehno strah," boj svoje 10-letne hčere s samoto in šolanjem doma opisuje njena mama Silvija. "Vstajala sem ob štirih zjutraj, domov hodila ob petih, hčerka se mi je povsem zaprla."

Zato je Silvija le ostala doma, kasneje pa se je zaposlila za polovični delovni čas. Ker je želela rešiti hčer. In potem je ženska, ki vsak dan rešuje tuja življenja, svoje in hčerkino morala reševati s prehranskimi paketi in socialno pomočjo. Prihranki so ji med korono namreč pošli, bivši partner preživnine ni plačeval, Silvija pa v bližini ni imela nikogar, ki bi vsaj lahko popazil na njeno hčerko. "Tisti, ki nimajo družine, ki ne živijo v enostarševskih družinah, ne razumejo,"žalostna zaradi odnosa razlaga Silvija. "Počutiš se manjvrednega, nebodigatreba, ki po štirih urah odide domov, čeprav si tam noč in dan garal 15 let."

"Pristala sem na 80 odstotkih plače, brez preživnine, s stroški in praznim hladilnikom."