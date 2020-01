'Ko odhajajo, nas res močno stisnejo, pa jim nismo dali nič več kot ušesa in razumevanje'

Družina je bila v hudi stiski in vedeli smo, da ji moramo pomagati. A mamo nam je šele po enem letu uspelo prepričati, da mora nekaj storiti. Družino smo tako vključili v vse programe pomoči in uspelo se ji je postaviti na noge, opisuje Živa Logar, koordinatorka projekta Veriga dobrih ljudi, ki jo najbolj osreči to, ko vidi, da je nekomu uspelo premagati tako duševno kot materialno stisko.

Humanitarni projekt Veriga dobrih ljudi nudi družinam v stiski različne oblike pomoči, samo v prvem letu delovanja je obravnaval več kot 700 družin. Ena prvih oseb, s katerimi se srečajo družine, ki pridejo po pomoč, jeŽiva Logar, koordinatorka projekta, ki izvaja tudi delavnice, razgovore in terensko delo. Družine sicer k njim velikokrat usmerijo strokovne institucije, nekateri pa so v program že bili vključeni ali poznajo njihove programe iz medijev. Družine, ki se znajdejo v stiski, pokličejo ali se v času uradnih ur osebno zglasijo v prostorih ZPM Moste-Polje.

Živa Logar FOTO: Aljoša Kravanja

Kot pojasnjuje Logarjeva, je prvi korak k vključitvi družine v program Veriga dobrih ljudi pogovor. "Ko nekdo pride k nam, najprej preverimo njihovo situacijo," pojasnjuje in dodaja, da so ljudje, ki so v zelo hudih stiskah, v krču in polni močnih čustev, po navadi žalosti, lahko tudi jeze. "Zato najprej poskušamo umiriti situacijo, da se lahko normalno pogovorimo, kajti če so prisotne močne emocije, je težko dobiti prave informacije." Zato stremijo k temu, da jim ponudijo varen prostor."Prvi stik je zelo pomemben, da se počutijo varno, da nam lahko zaupajo najbolj intimne zadeve," pravi. Ko ljudje zadihajo in se umirijo, skupaj pregledajo nastale okoliščine, ali so zaposleni, imajo otroke, koliko otrok je v družini."Čeprav smo organizacija, ki v program vključuje družine z mladoletnimi otroki, pa nas pokličejo tudi druge ranljive skupine. Nobenemu ne zapiramo vrat, ampak poskušamo vsem pomagati. In če nima osnovnih pogojev za vključitev v program, jih usmerimo na druge organizacije, vedno pa jim lahko ponudimo nujno materialno pomoč, če vidimo, da je potreba," pojasni Logarjeva. "V naših programih se res trudimo, da dosežemo nivo, ki je oseben, pristen, čustven, in vsi poudarjajo, da se dobro počutijo ob nas. Da jih je končno nekdo poslušal, pa nismo nič drugega naredili, kot jim dali usmeritve. Povemo pa jim, da so stvari rešljive, a si je treba zastaviti konkreten načrt. Je težko in bo težko," še razloži.

Za praznike smo dobili veliko voščilnic, v katere so naši uporabniki zapisali, da smo družina, ki je niso imeli. Dober občutek je tudi za nas, da vemo, da gremo v pravo smer. —Živa Logar

Uporabniki nato potrebujejo vlogo za vključitev v program. Prvo stran vloge mora izpolniti strokovna institucija, nekdo, ki že pozna razmere družine (svetovalne službe v šoli ali vrtcu, CSD). To je pogoj, zato ljudi, ki strokovne institucije še niso obiskali, najprej usmerijo tja in jim okvirno povejo, kaj so njihove pravice in do česa so upravičeni. Nato pa strokovna institucija napiše predlog, zakaj meni, da je družina primerna za vključitev v humanitarni program oziroma za pridobivanje humanitarne pomoči. "Če mi potrebujemo dodatne informacije, če česa ne vemo, se obrnemo na predlagatelja, tako da nenehno sodelujemo s temi strokovnimi institucijami," dodaja Logarjeva. Vloge nato pregleda komisija za humanitarna vprašanja, in če odloči, da družini lahko pomagajo, jo pokličejo na razgovor."Če je zadeva nujna, jo obravnavamo takoj, sicer pa je dolžina obravnave različna od primera do primera," pojasni. Ko družina nato pride na uvodni razgovor, skupaj preverijo razmere. "Na papirju so osnovni podatki, iz katerih izhajamo, ker ljudje včasih ne znajo povedati, kaj je narobe. Zato smo tukaj mi, ker vemo, katero vprašanje postaviti, da dobimo pravo informacijo," obrazloži in doda, da nato skupaj z družino preverijo, kaj so do tega trenutka že sami naredili, in postavijo prve cilje.

Živa Logar FOTO: Aljoša Kravanja

Veriga dobrih ljudi nudi celostno obravnavo družine oziroma različne oblike pomoči. Strokovnjaki tako družinam, glede na njihove razmere, predlagajo primerno obliko pomoči."Ljudje, ki se znajdejo v stiski, nimajo motivacije, zato jih na primeren način motiviramo in jim pomagamo pri pridobivanju novih znanj." Ko postavijo cilje, dobijo materialno pomoč, komisija za humanitarna vprašanja pa nato skupaj pregleda primer posamezne družine in naredi načrte. "Z nekaterimi družinami je treba pogosteje delati in imeti več razgovorov, na katerih preverjamo zastavljene cilje, kje smo in ali jih je treba prilagoditi," razloži Logarjeva. V okviru celostne obravnave ponujajo družinam v stiski tudi šest delavnic. Logarjeva vodi tri, in sicer delavnico finančno opismenjevanje, skrb za zdravje in prehrana, ponujajo pa še delavnice duševno zdravje, biti starš in funkcionalno opismenjevanje."Delavnice so zelo pozitivne, izhajamo pa iz otroka. Ves čas opozarjamo, da se je treba z otrokom pogovarjati, da jim je treba posredovati neka znanja, veščine, dobre zglede, da jih ponotranjijo, da jim bo v odrasli dobi lažje. Saj konec koncev delamo na zdravi družbi, vsi pa vemo, da Kar se Janezek nauči, to Janez zna," opisuje Logarjeva. Družine obiskujejo sklop šestih delavnic, ki traja en mesec, enkrat do dvakrat na teden po dve uri. V skupini je deset oseb, ne gre pa za predavanje, ampak so delavnice izkustvene, na katerih lahko vsak pove svoje izkušnje. In kako je to videti v praksi? Logarjeva pojasnjuje, da starše v sklopu čustvenih delavnic spodbuja, naj z otroki čim več govorijo, v sklopu delavnice o prehrani pa želi, med drugim, dati večji poudarek tudi sezonski hrani. Staršem tako svetuje, naj otroke vzamejo s seboj v trgovino in si ogledajo sadje, npr. banane, ter preberejo, od kod so. Ko pridejo domov, naj si državo nato ogledajo na zemljevidu in se pogovorijo, kakšno pot so morale prestati, da so prišle k nam, v Slovenijo, v naš kraj, na police trgovine. V sklopu delavnic o higieni se pogovarjajo tako o osebni kot duševni higieni, pa tudi o higieni spanja in prostora."V okviru delavnice skušamo ljudi usmeriti, kaj lahko naredijo, da zmanjšajo stres. In ena taka stvar, ki jim jo priporočam, je sprehod. To lahko naredimo ob katerem koli vremenu, če smo bogati ali revni, mladi ali stari," pojasnjuje Logarjeva. Na delavnici finančnega opismenjevanja pa med drugim govorijo o ravnanju z dokumenti. Koliko časa je treba hraniti položnice in zakaj, kako lahko zmanjšajo določene stroške. Izdelati pa morajo tudi finančni načrt, saj na ta način ozavestijo težave. Logarjeva se spominja gospe, ki se je na njih obrnila s prošnjo po finančni pomoči."Imela je izredne stroške, zato so se ji začele kopičiti položnice in ni mogla priti na zeleno vejo. Obvezna priloga pri prošnji za finančno pomoč pa je tudi izpolnjen finančni načrt. Ko je prvič prinesla načrt, ga je morala prilagoditi, drugič smo ji dali usmeritve, kaj naj naredi z dolgovi. In ko je tretjič prišla, je upala, da je naredila pravilno. Ko sem pregledala njen načrt, sem opazila, da bi zmogla sama poplačati dolgove. In tudi sama je to opazila. In na delavnici ekonomika gospodinjstva je nato ponosno razlagala svoj primer," se spominja Logarjeva.

Živa Logar FOTO: Aljoša Kravanja