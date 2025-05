Ko poletne počitnice ne predstavljajo oddiha, ampak še večje skrbi

Z daljšimi in toplejšimi dnevi je med nas prišla zelena pomlad, ki nas vabi k preživljanju prostega časa na svežem zraku. Na cestah je vse več kolesarjev, parki so polni sprehajalcev, ulice so živahnejše. Praznovali smo prvi maj, praznik dela.

Tradicionalno se na ta dan kuri kres, druži na piknikih in včasih je bilo povsem običajno, da se ta dva prosta dneva izkoristi za izlete po Sloveniji in njeni bližnji okolici. Prvomajske počitnice so za mlade priložnost za zadnji kratki oddih pred obveznostnimi, ki jih prinese zaključek šolskega leta. Potem pa jih čaka devettedenski oddih poletnih počitnic.

V Zvezi Anita Ogulin otrokom iz socialno šibkejših družin omogočajo tudi letovanja. FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM icon-expand

Ko poletne počitnice postanejo breme

Poletne počitnice, ki se marsikateremu učencu zdijo prekratke, mnogim staršem povzročajo hude skrbi. Dolgih devet tednov je treba nekako poskrbeti, da so otroci varni, da svoj prosti čas preživljajo kvalitetno in da primerno nadomestijo šolsko malico in kosilo, ki mnogim učencem pomeni edini uravnotežen topel obrok v dnevu. Razvoj mladih možganov nima počitka, zato so počitnice dragocena priložnost za učenje skozi izkušnje, v sproščenem okolju, brez šolskih pritiskov. Kakovostno preživet prosti čas v tem obdobju je tako izjemnega pomena. Starši, ki si to lahko privoščijo, svoje otroke vključijo v različne počitniške dejavnosti, jih pošljejo na poletne tabore ali zanje najamejo varstvo. Nekateri imajo srečo, da na njihove otroke lahko popazijo babice in dedki ali pa morda drugi sorodniki in prijatelji. A številne družine teh možnosti nimajo, za te starše je obdobje poletnega oddiha še posebej stresno.

Številne družine si ne morejo privoščiti počitnic. FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM icon-expand

Za prijetne trenutke zmanjka časa in energije

Med tistimi, ki iščejo pomoč v našem programu Veriga dobrih ljudi, je tudi mama dveh osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami. Njena zgodba je žal podobna mnogim drugim. Težavni zakonski odnos se je postopoma slabšal do točke, ko jo je postalo strah za varnost nje in njenih otrok. Sprva občasno verbalno in psihično nasilje ob popitem kozarcu je počasi preraslo v fizično grobost in celo v udarce. Takrat je mama le zbrala pogum in zahtevala ločitev. Sodni postopki ločitve so dolgotrajni, bivši mož pa jih z namernim nesodelovanjem še dodatno zavlačuje. Oče nima rednih stikov z otrokoma in se večina časa za njiju sploh ne zanima, a se kljub temu ne strinja, da bi bila otroka dodeljena mami. "Izmučena sem iz dneva v dan" pove z žalostjo. "Hudo mi je, ker sem se iz mame spremenila v priganjalko." Ob službi, gospodinjstvu in dolgih urah šolskega dela z otrokoma ji za prijetnejše družinske aktivnosti enostavno zmanjka časa in energije. "Inštrukcij si ne morem privoščiti, saj bi jih otroka potrebovala vsak dan, ure pa so drage," nam pojasni in doda: "Na druge nenujne stroške, kot so izleti, si ne upam niti pomisliti." Največja dogodivščina za otroka so redki, a dragoceni obiski pri babici, ki živi na drugem koncu Slovenije in je mamina edina prava opora.

icon-expand

Mama kljub trudu ne zmore sama

Mama dela vse prav: hodi v službo, skrbi za dom in za svoja otroka. Skromne prihodke preudarno razporeja in hkrati skrbi, da njihova stiska ne bi bila vidna navzven, da otrok ne bi bilo sram. A kljub vsemu trudu sama ne zmore. Dolga leta v slabem zakonskem odnosu, skrb za otroka s posebnimi potrebami, konstantne finančne skrbi in dolgi sodni postopki so pustili svoje sledi tudi na njenem zdravju, tako se zdaj spopada še s hudo depresijo in anksioznostjo. Bivši mož trdi, da si je za situacijo kriva sama. "Govori mi, da saj sploh ni bilo tako hudo, kot pravim, trdi, da pretiravam. Ampak jaz in moja otroka nismo tu zato, da prenašamo njegove izpade, kadar pogleda pregloboko v kozarec," odločno pove. "Vem, da sem se prav odločila, želim si le, da ne bi bilo tako težko biti vedno sama za vse."

Hiša v Zambratiji FOTO: Zveza Anita Ogulin in ZPM icon-expand

Družini pomagamo z mesečnimi paketi hrane in higienskih pripomočkov, da lažje pokrijejo stroške drugih nujnih položnic. Poleg tega mami nudimo psihosocialno podporo, otrokoma pa smo omogočili brezplačno letovanje, ki ga organiziramo na Zvezi Anita Ogulin. Ko je poskrbljeno za osnovne življenjske potrebe družine, je zelo dragocena tudi tista pomoč, ki lahko na prvi pogled deluje kot nepotrebno razkošje – družinske počitnice. To je čas, ko se lahko tudi mama brez skrbi končno vsaj malce ustavi, zadiha ter posveti sebi in otrokoma. Skupaj lahko ustvarijo nove, prijetnejše spomine in poglobijo družinske odnose. Odnose, ki so vsakemu otroku najpomembnejši in so glavni gradniki za vse naslednje v življenju.