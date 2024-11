Ko steber družine postane najstnik

"Poslala sem vam vlogo, prosim, preverite, če ste jo prejeli. Zadeva je zelo resna. Družini smo pomagali po svojih zmožnostih, več od tega ne zmoremo. Prosim, pomagajte jim, zelo me skrbi zanje, še posebej za sina!" To so bile besede predlagateljice, ki je družino obravnavala v okviru pomoči, na katero se je fant obrnil zaradi poplačila rednih mesečnih stroškov. Pregledala sem elektronsko pošto in med poplavo vseh prošenj našla njegovo. Še danes me stisne pri srcu, ko se spomnim opisa zgodbe takrat 19-letnega Klemna , dijaka četrtega letnika srednje šole.

To obdobje je mnogim ljudem prineslo paleto različnih stisk. Veliko smo jih prestregli tudi na Zvezi Anita Ogulin, še posebej v okviru programa humanitarne pomoči Veriga dobrih ljudi, ki obravnava mladoletne otroke in njihove družine. Klicala nas je strokovna delavka – predlagateljica, ki nas je usmerila na družino, v kateri je dijak skrbel za preživetje cele družine.

Medtem ko so bila osrednja skrb njegovih sošolcev redno obiskovanje pouka, domače naloge in učenje, je on služil denar za preživetje družine. Prosti čas je namenjal učenju in prilagojenemu opravljanju šolskih obveznosti. Vse to je šlo, dokler sveta ni prizadela pandemija covida-19. Prizadela je tudi Klemenovo družino, ki je ostala brez temeljnega prihodka. Klemen je kot študent moral na čakanje in kljub izpadu prihodka ni bil upravičen do nobenega nadomestila.

Fant je ostal brez rednega mesečnega prihodka iz naslova študentskega dela, ki mu ga je odvzel covid-19. Oče je dobro leto pred tem zapustil družino in ji pustil nič drugega kot dolgove. Skrbi za sina žal nikoli ni izražal. Mama je pod težo stisk in alkohola dolg še povečala. Da sta s Klemnom lahko ostala v najemnem stanovanju, je Klemen poiskal študentsko delo v industrijskem obratu. K sreči je s šolo uspel skleniti dogovor, ki mu je omogočal, da je bil kljub rednemu šolanju lahko odsoten od pouka.

Besedilo je pripravila Živa Logar, koordinatorica programa Veriga dobrih ljudi.

Nikoli ne bom pozabila prvega telefonskega pogovora s Klemnom, ki je na mojo zaskrbljenost ob celotni situaciji nelagodno in s prisiljenim nasmehom dejal: "Pa saj bova že nekako, sedaj imam vsaj več časa za učenje." Poleg nekaterih zaskrbljujočih dolgov, za katere sem takoj vedela, da mu jih bomo lahko pomagali poplačati, me je močno skrbelo, da je 19-letnik prevzel skrb za družino, ki ji ni mar zanj.

Mama je bila takrat ravno zaradi restrikcij začasno odpuščena iz zdravljenja na psihiatrični kliniki. Zaradi svojih težav gospa ni bila sposobna skrbeti zase, kaj šele za sina ali za dolgove. Ob vsem tem niti pomislila nisem, da razgovor ob vključitvi v program Veriga dobrih ljudi opravljam z otrokom in ne z njegovim staršem, kot je to običajno. Če ne bi slišala njegovega še vedno malo deškega glasu, bi bila prepričana, da govorim z odraslo osebo, ki je v življenju že marsikaj izkusila. V pogovoru je bil mentalno in čustveno zrel. Tudi zdaj, ko pišem te spomine, imam cmok v grlu. Ni prav in je krivično, da otroci in mladostniki prestajajo take življenjske izkušnje. Veliko bi pomenilo, če bi bili ob tem deležni vsaj varnosti in ljubezni svojih staršev.

Nisem mogla mimo skrbi za njegovo življenje. Zanimalo me je, kako zdaj živi in kako si predstavlja svojo prihodnost. Z veseljem je hitel razlagati, da so v tovarni, kjer opravlja študentsko delo, zelo zadovoljni z njim in so ga po končani srednji šoli pripravljeni zaposliti. To je videl kot edinstveno priložnost, saj bi prejemal redno plačo, ki bi bila boljša od trenutnega študentskega plačila, poleg tega pa bi mu zagotovila še nekaj drugih ugodnosti, ki jih kot študent nima.