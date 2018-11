Kupili podjetje, a notar zamolčal, da je zadolženo

Zveza prijateljev mladine se trenutno ukvarjajo z zelo težko zgodbo. Štiričlanski družini je po tuji krivdi na pleča padlo 2 milijona evrov dolga. Ob vse so zaradi tega, ker so kupili podjetje, za katero pa jim je notar zamolčal, da je močno zadolženo. Vzeli so jim že vse, v ponedeljek pa bodo ostali še brez strehe nad glavo.

V kolikor želite dodatne informacije glede materialne oblike pomoči ali donacij, pišite na elektronski naslov info@dobri-ljudje.si ali pokličite 08 205 70 16. Več informacij o projektu najdete na www.dobri-ljudje.si.