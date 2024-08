Leto po uničujočih poplavah – še dolga pot do urejenih domov

Vzpostavili smo e-vloge za pomoč in računalniški sistem za zbiranje in vodenje evidenc poplavljenih, da bi pomoč zagotavljali transparentno. Ves čas smo sodelovali s civilno zaščito, občinami in strokovnimi institucijami ter redno obiskovali prizadeta območja, da bi preverili stanje in ugotovili potrebe družin.

Lansko leto smo pomoč prizadetim v poplavah začeli zagotavljati nemudoma, opravili smo več kot 400 terenskih obiskov na poplavljenih območjih. V prvi fazi smo nudili materialno pomoč v obliki vrednostnih bonov, prehranskih paketov, pitne vode in orodja, šolskih potrebščin in možnosti letovanj za otroke.

Skupaj z medijskim partnerjem Pro Plus smo odprli humanitarni sklad, z Mestno občino Ljubljana pa poseben sklad za poplavljene prebivalce v Ljubljani. Skupno smo za prizadete v poplavah tako zbrali več kot tri milijone evrov pomoči.

Sekretarka Zveze Anita Ogulin & ZPM Tanja Petek poudarja, da je ključna dolgoročna podpora in spremljanje družin po takšni izkušnji, ki jih je zaznamovala z občutkom strahu: "Mnogi posamezniki šele zdaj začenjajo predelovati lanske dogodke, ki so jih doživeli. Zavedamo se, da proces okrevanja in prilagajanja zahteva čas in vztrajnost, zato naša obljuba ostaja, da bomo pomagali vsem, dokler bodo pomoč potrebovali. Poleg materialne in finančne pomoči, za katero lahko še vedno zaprosijo, nudimo tudi pravno pomoč ter terapevtska svetovanja."

Dodaja, da je bila in je še vedno finančna pomoč namenjena kritju stroškov sanacije poplavljenih bivalnih prostorov, plačilu najemnin v začasnih bivališčih. Obeležujemo obletnico uničujočih poplav, ki so prizadele Slovenijo. V tem času so se tisti, ki so utrpeli škodo v poplavah, med njimi tudi družine z mladoletnimi otroki, znašli pred številnimi izzivi, ki jim zaenkrat še ni videti konca. Na Zvezi Anita Ogulin & ZPM smo že ob začetku nudenja pomoči opozarjali, da bodo družine potrebovale dolgoročno pomoč.

"Kljub temu, da je minilo že dobro leto, nekatere družine še vedno nimajo dokončnih informacij o usodi svojih domov, kar zagotovo vpliva na vsakdanje družinsko življenje. Živeti z občutkom negotovosti je na dolgi rok nemogoče. Na terenu opažamo, da mnoge družine še niso uspele sanirati stanja do te mere, da bi lahko začeli s celostno prenovo," pa stanje na terenu opiše Živa Logar, koordinatorka programa Veriga dobrih ljudi.

Na Zvezi Anita Ogulin & ZPM z zagotovilom, da nihče ne bo ostal sam pri reševanju svoje situacije, pozivajo, da se nanje obrnejo tisti, ki pomoč še vedno potrebujejo.